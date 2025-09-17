Layering sin errores: lo que debes (y no debes) hacer al vestir por capas

¿Qué es el layering?

Todo un clásico atemporal. El layering es la técnica de vestir en capas, combinando diferentes prendas, texturas y cortes para crear looks únicos. Nació en los 80s, cuando actrices como Brooke Shields popularizaron la camiseta debajo del vestido, y desde entonces ha evolucionado desde el minimalismo hasta el maximalismo. Hoy, es tan común en streetstyle como en pasarelas, y se ha convertido en sinónimo de estilo versátil y sofisticado.

La magia del layering. (Vía Instagram (@marmolviejo))

Tips para dominar el layering como toda una fashion girl

Empieza con una prenda básica

La primera capa es tu lienzo. Elige prendas simples y neutras como camisetas, tops de cuello alto o incluso un body. Esa base es la clave para que el resto del outfit fluya sin sobrecargarlo y perder la armonía.

Un color neutro como lienzo es perfecto para sumar capas. (Vía Instagram (@alessandraambrosio))

Capas intermedias para dar dimensión

Aquí empieza la magia: blazers, camisas de cuadros, suéteres, chalecos o cárdigans. Juega con colores y texturas como lana, punto o cuero, y atrévete a mezclar prints, equilibrados con básicos. Estas capas son las que aportan carácter y sofisticación.

Los colores en el layering nunca fallan. (Vía Instagram (@marmolviejo))

Capa exterior como statement

La última capa define el outfit. Abrigos estructurados, trench coats, chaquetas de cuero o gabardinas le dan fuerza al styling y elevan cualquier look. La regla es que complemente con las capas internas y no compita con ellas.