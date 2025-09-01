Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

Los mejores looks de 'Sex and the City' y 'And Just Like That'

Con el fin de esta era, no podemos evitar recordar esos momentos icónicos de estilo que este universo nos dejó.
lun 01 septiembre 2025 04:03 PM
SexAndTheCity
Con el fin de esta era, no podemos evitar recordar esos momentos icónicos de estilo que este universo nos dejó.

Desde los años noventa, Patricia Field fue la mente detrás de los vestuarios que definieron a Carrie, Charlotte, Miranda y Samantha en la serie "Sex and the City", marcando tendencias que saltaron de la pantalla a la vida real: los Manolo Blahnik como objeto de deseo, la Baguette de Fendi elevado a ícono y hasta un simple tutú convertido en pieza inmortal.

En And Just Like That, Molly Rogers y Danny Santiago, quienes supieron mantener el ADN de los personajes, lo actualizaron a esta nueva etapa de sus vidas. Con la colaboración cercana de Sarah Jessica Parker y un ojo puesto en la moda contemporánea, han creado un vestuario que equilibra nostalgia y evolución. Te contamos todo de nuestros favoritos.

Publicidad

Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw

Sencillo pero con un twist

Se ha visto varias veces durante la serie que un símbolo de estilo de Carrie son las flores como accesorio, aquí el detalle en el hombro eleva una simple tank top a categoría de fashion moment.

Sarah Jessica Parker
Un look sencillo y que representa al cien su personaje

El slip dress rosa

Un clásico que no falla y uno de los momentos más icónicos de la serie, el vestido lencero con estampado floral en tonos rosas y nude. SJP confirma que lo sensual puede ser también clásico y femenino, evocando un verano en Nueva York.

Sarah Jessica Parker
Momentos antes del icónico momento de la caída en la fuente de Carrie

El vestido de ajedrez

El Oscar de la Renta de cuadros brillantes que mezcla teatralidad y modernidad, con falda voluminosa, es un claro recordatorio de por qué Carrie Bradshaw siempre será sinónimo de moda arriesgada.

JustLikeThatCarrie

El vestido de novia

En este look, es conocido por todos los fans del universo de SATC por ser el Vivienne Westwood con el que Carrie planeaba casase pero en Just Like That..., lo lleva al maximalismo con capa azul turquesa y guantes largos.

Sarah Jessica Parker
Un icónico vestido de Vivienne Westwood traído o a la vida por segunda ocasión para la serie

Publicidad

Kristin Davis, en Charlotte

Vestdio en rosa degradado

Charlotte en su versión más girly y sofisticada, el slip dress en degrado rosa que parece hecho para unas vacaciones de ensueño combinado con la bolsa Burberry de cuadros, suma ese toque preppy clásico que tanto define a su estilo.

Kristin Davis
Si un color le queda bien a Charlotte, ese es el rosa

Invernal en negro

Total black y con toda la elegancia, el abrigo largo, guantes y bolso estructurado, gritan old money y nos recuerdan que Charlotte es una Upper East Side lady. Un look impecable y sobrio que grita lujo silencioso.

KristinDavisSex And The City
Un estilo qu ehoy en 2025 muchas quisieran replicar

Tweed Morado

Aquí Charlotte se atreve a jugar con texturas con un top de tweed con botones dorados, pantalones blancos fluidos y cinturón morado. El resultado es femenino, pulido y muy en sintonía con su personaje, es decir clásico, pero nunca aburrido.

JustrLikeThatKristinDavis
Clásico pero nunca aburrido.

Publicidad

Cynthia Nixon como Miranda

Traje minimalista

En su faceta más ejecutiva, el conjunto de sastrería con camisa satinada en lavanda y blazer negro representa a la Miranda abogada de los 90.

Cynthia Nixon
Un estilo que hoy está siendo adoptado nuevamente con la tendencia del office siren

El vestido negro con cinturón XL

Menos es más, durante esta época el personaje aunque usaba muchos colores básicos siempre loa lucía con clase. El look es elegante y funcional, evocando el estilo práctico pero chic que siempre definió a su personaje en Sex and the City.

Cynthia Nixon
Sencillo pero statement

El vestido camisero denim

Un vestido camisero azul cielo, combinado con cinturón tejido y pañuelo al cuello, con una vibra más casual y veraniega. Fresco, urbano y con ese toque effortless que no necesita demasiado para brillar.

CynthiaNixon
Relajado, fresco y effortless

El abrigo statement

Miranda Hobbes sigue siendo una experta en power dressing, ahora con un twist moderno. El abrigo en tonos degradados entre lila, rosa y amarillo no solo ilumina su look, también confirma que los colores vibrantes pueden ser igual de elegantes que un clásico negro.

Cynthia Nixon
Moderno, vibrante y muy al estilo Miranda

Kim Cattrall, de Samantha

Vestido con escote de impacto

Un mini vestido aqua con escote profundo y brillos, pura energía sexy. Samantha nunca necesitó más que un corte atrevido y un tono vibrante para robar cámara.

Kim Cattrall
Un look de Samantha durante la grabación de la tercera temporada de Sex And The City

La clásica gabardina

El trench coat en beige con cinturón anudado es un clásico de la empoderada versión ejecutiva y seductora del personaje. Un estilo reinterpretado a lo Samantha: práctico, neoyorquino y cargado de seguridad en sí misma.

Kim Cattrall
Un trench coat es un básico de todos los armarios

El rojo seductor

Nada grita Samantha Jones como un vestido rojo ajustado, es sexy, sofisticado y con con la bolsa de animal print refuerza su estilo.

KimCattrall
Un look atemporal lleno de seguridad y estilo
hombres con más estilo.jpg
Moda

Los hombres con mejor estilo: ellos están trazando la ruta de la moda masculina

Tags

Sex and The City And Just Like That Street style

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad