Los mejores looks de 'Sex and the City' y 'And Just Like That'

Desde los años noventa, Patricia Field fue la mente detrás de los vestuarios que definieron a Carrie, Charlotte, Miranda y Samantha en la serie "Sex and the City", marcando tendencias que saltaron de la pantalla a la vida real: los Manolo Blahnik como objeto de deseo, la Baguette de Fendi elevado a ícono y hasta un simple tutú convertido en pieza inmortal.
En And Just Like That…, Molly Rogers y Danny Santiago, quienes supieron mantener el ADN de los personajes, lo actualizaron a esta nueva etapa de sus vidas. Con la colaboración cercana de Sarah Jessica Parker y un ojo puesto en la moda contemporánea, han creado un vestuario que equilibra nostalgia y evolución. Te contamos todo de nuestros favoritos.