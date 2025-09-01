Los mejores looks de 'Sex and the City' y 'And Just Like That'

Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw

Sencillo pero con un twist

Se ha visto varias veces durante la serie que un símbolo de estilo de Carrie son las flores como accesorio, aquí el detalle en el hombro eleva una simple tank top a categoría de fashion moment.

Un look sencillo y que representa al cien su personaje (Getty Images/Getty Images)

El slip dress rosa

Un clásico que no falla y uno de los momentos más icónicos de la serie, el vestido lencero con estampado floral en tonos rosas y nude. SJP confirma que lo sensual puede ser también clásico y femenino, evocando un verano en Nueva York.

Momentos antes del icónico momento de la caída en la fuente de Carrie (Getty Images/Getty Images)

El vestido de ajedrez

El Oscar de la Renta de cuadros brillantes que mezcla teatralidad y modernidad, con falda voluminosa, es un claro recordatorio de por qué Carrie Bradshaw siempre será sinónimo de moda arriesgada.

(Instagram/ @the_danny_santiago)

El vestido de novia

En este look, es conocido por todos los fans del universo de SATC por ser el Vivienne Westwood con el que Carrie planeaba casase pero en Just Like That..., lo lleva al maximalismo con capa azul turquesa y guantes largos.