Flats con calcetines, el dúo infalible para el otoño

La combinación de flats con calcetines es la principal tendencia en zapatos para el otoño 2025.

Este estilo, que retoma el look escolar, se renueva con texturas y colores que dan un aire sofisticado y cómodo, ideal para el entretiempo.

Esta fórmula es muy versátil, ya que permite jugar con contrastes y detalles inesperados que elevan cualquier atuendo básico. Es perfecta para quienes buscan un estilo fresco y auténtico sin renunciar a la comodidad, te contamos cómo llevarlo para triunfar en esta tendencia.