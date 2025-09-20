Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

Flats con calcetines, el dúo infalible para el otoño

Los flats combinados con calcetines son la tendencia de otoño 2025 que está conquistando calles y pasarelas alrededor del mundo.
sáb 20 septiembre 2025 12:42 PM
flats con calcetas.jpg
Esta tendencia llamará la atención en cualquier lado.

La combinación de flats con calcetines es la principal tendencia en zapatos para el otoño 2025.

Este estilo, que retoma el look escolar, se renueva con texturas y colores que dan un aire sofisticado y cómodo, ideal para el entretiempo.

Esta fórmula es muy versátil, ya que permite jugar con contrastes y detalles inesperados que elevan cualquier atuendo básico. Es perfecta para quienes buscan un estilo fresco y auténtico sin renunciar a la comodidad, te contamos cómo llevarlo para triunfar en esta tendencia.

Publicidad

Flats con calcetines: desde las pasarelas al streetstyle

En las pasarelas de Miu Miu, Fendi, Prada y Cos, la combinación de este dúo demostró su potencial al usarse con faldas midi, vestidos y pantalones.

Se vieron flats, mocasines o mules con calcetines tejidos, metalizados o bordados, creando un look elegante y moderno.

cos
Cos en la NYFW 2025 sin duda supo como usar los flats con calcetas sin perder la elegancia.

El street style adopta esta tendencia con flats estilo bailarina o mocasines, combinados con calcetines de colores vivos, estampados o texturas llamativas.

Se complementan con jeans, faldas, vestidos a la rodilla y blazers oversize, logrando un estilo fresco y atemporal.

flats-calcetines .jpg
El estilo y la comodidad también son el dúo perfecto.

Publicidad

Los flats favoritos que marcan tendencia en el otoño 2025

Entre los flats favoritos están los de COS, con su diseño minimalista ideal para looks monocromáticos.

Jacquemus y Mi Miu ofrecen mules y flats con toques únicos, mientras que los de Loewe son perfectos para un estilo clásico pero con personalidad.

flats
Para elevar tu look, siempre escoge colores llamativos.

Para un toque cool, opta por calcetines metalizados o con glitter, estampados tie-dye o de animal print. Los calcetines con bordados o pequeños charms añaden exclusividad y originalidad.

calcetas y flats
Las transparencias son ese plus que tanto buscan en un outfit.

Publicidad

Cómo personalizar y elevar tu look de flats con calcetines

La clave para hacer de la dupla flats con calcetines una declaración de estilo está en la creatividad.

Puedes mezclar colores y texturas para crear contrastes audaces, o usar un solo color para un look elegante.

Complementa tu atuendo con accesorios como bolsos grandes o joyas. También puedes combinar tus flats con calcetines estampados para un toque inesperado.

Presta atención a los detalles, como enrollar los calcetines o usar prendas que los destaquen.

flats
Un outfit maximalista también va con unos flats llamativos.
MODA Y2K.jpg
El 2000 está de vuelta: las tendencias que vuelven a dominar la moda en 2025 La moda Y2K está de regreso, y sí, en 2025 seguimos obsesionadas con esta estética nostálgica y con demasiado estilo.

Tags

Zapatos aesthetic Moda

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad