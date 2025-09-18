¿Quién es Jaden Smith, hijo de Will Smith y nuevo director creativo de Christian Louboutin?

Una decisión inesperada pero no descabellada

En entrevista, Louboutin compartió la singular manera en la que pensó en el hijo de Will Smith para el puesto: “Una mañana, mientras nadaba, pensé: ¿por qué no Jaden?”. La elección deja en claro que está en búsqueda de sumar talentos con una visión nueva y expandir su alcance a un mercado más joven.

“Una mañana, mientras nadaba, pensé: ¿por qué no Jaden?” comenta Christian Louboutin en una entrevista. (Instagram (@christianlouboutin))

Por otro lado, para Jaden Smith el nombramiento es mucho más que un título, es su momento de continuar con un legado. “Es uno de los mayores honores de mi vida y siento mucha presión por estar a la altura de todo lo que Christian ha logrado”, confesó. A sus 27 años, el artista asume su nuevo rol y se prepara para crear cuatro colecciones al año.

El diseñador francés nombra al hijo de Will Smith como director creativo de hombre en su marca homónima. (Amy Sussman/Getty Images)

Jaden conocido por sus papeles en “En busca de la felicidad” (2008) y “Karate Kid” (2010), ha ido construyendo su identidad artística en el mundo de la moda desde hace un tiempo con su marca MSFTSrep y una colaboración con New Balance. Su estilo siempre ha jugado con estilos diferentes de streetwear con un twist experimental y ahora es momento de fusionarlo con el savoir-faire de Louboutin.