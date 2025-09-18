¿Quién es Jaden Smith, hijo de Will Smith y nuevo director creativo de Christian Louboutin?

Septiembre sigue sorprendiéndonos y esta vez lo hace con este giro inesperado . Se anunció que el actor y rapero Jades Smith formará parte de la icónica casa que ha puesto las suelas rojas de moda por décadas.
El diseñador francés Christian Louboutin anunció al hijo de Will Smith como el nuevo director creativo de la línea masculina, un movimiento que demuestra la nueva faceta fresca y moderna que la maison busca tomar.
¿Quién es Jaden Smith, el nuevo director creativo de Christian Louboutin?
Desde muy joven Jaden ha vivido bajo los reflectores de Hollywood. Pese a ser hijo de Will Smith, ha dejando su huella personal: inició su carrera actoral con películas taquilleras junto con actores de renombre como Jackie Chan y Keanu Reeves, y posteriormente decidió tomar diferentes caminos para explorar su creatividad entre el cine, la música y la moda intentando encontrar su propio estilo.
Su paso por el mundo musical lo llevó a colaboraciones icónicas como Never Say Never con Justin Bieber, para después seguir experimentando con estilos de música diferentes. Su estilo siempre está reinventándose y buscando mezclar géneros y de crear con libertad.
Y fue esa constante búsqueda por crear lo llevó a la moda, creando su propia marca en la que explora piezas urbanas con un ADN rebelde alejándose de lo convencional. Ahora, como nuevo director creativo de la línea masculina de Louboutin, todo apunta a que seguirá usando la misma línea, combinado lo clásico con lo experimental.
Una decisión inesperada pero no descabellada
En entrevista, Louboutin compartió la singular manera en la que pensó en el hijo de Will Smith para el puesto: “Una mañana, mientras nadaba, pensé: ¿por qué no Jaden?”. La elección deja en claro que está en búsqueda de sumar talentos con una visión nueva y expandir su alcance a un mercado más joven.
Por otro lado, para Jaden Smith el nombramiento es mucho más que un título, es su momento de continuar con un legado. “Es uno de los mayores honores de mi vida y siento mucha presión por estar a la altura de todo lo que Christian ha logrado”, confesó. A sus 27 años, el artista asume su nuevo rol y se prepara para crear cuatro colecciones al año.
Jaden conocido por sus papeles en “En busca de la felicidad” (2008) y “Karate Kid” (2010), ha ido construyendo su identidad artística en el mundo de la moda desde hace un tiempo con su marca MSFTSrep y una colaboración con New Balance. Su estilo siempre ha jugado con estilos diferentes de streetwear con un twist experimental y ahora es momento de fusionarlo con el savoir-faire de Louboutin.
La nueva colección de Jaden Smith como director creativo de Christian Louboutin
La primera colección de este nuevo capítulo de la marca llegará durante la Semana de la Moda Masculina de París en enero de 2026. La colección completa se lanzará meses después, en otoño-invierno. Nuestras predicciones para este nueva era del calzado masculino de la firma son sneakers reinterpretados y zapatos clásicos de la marca con un giro experimental bajo la visión Smith.
Este nombramiento también permitirá al diseñador francés Christian Louboutin enfocarse más en la línea de calzado femenino. Con ayuda de Jaden, la marca apuesta por acortar ese espacio y acercarse más a un público joven y diverso.
Louboutin y Smith fusionarán lo clásico y lo vanguardista para reinventar las reglas. La maison no le tiene miedo a evolucionar y con Jaden Smith como líder de esta nueva etapa, las icónicas suelas rojas están por entrar en un nuevo mundo que más a allá de moda es un lenguaje.