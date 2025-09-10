Publicidad

¿Por qué Copenhague es la nueva capital de la moda?

La semana de la moda de Copenhague se ha convertido en toda una referencia por su estilo, sofisticación y autenticidad.
mié 10 septiembre 2025 04:48 PM
copenhague-capital-moda.jpg
El estilo escandinavo es lo más top en estos momentos.

Hasta hace unos años hablábamos solo de las “cuatro grandes” capitales de la moda: París, Milán, Nueva York y Londres. Pero poco a poco, Copenhague se posicionó con una propuesta fresh, sostenible, auténtica y con mucho estilo. Hoy, su fashion week es todo un role model. Diseñadores, influencers y medios internacionales viajan hasta la capital danesa para vivir de cerca lo que la hace diferente de todas las demás: la vibe escandinava.

En Copenhague todo se siente más relajado y cercano, sin perder el estilo ni la innovación. La ciudad es pequeña, cómoda y hasta ir a la pasarela en bici es parte del mood. Pero más allá de ese encanto nórdico, ¿qué la hace única?

Por qué Copenhague es la nueva capital de la moda

Sostenibilidad e Inclusión

Mientras que en otras fashion weeks la sostenibilidad apenas empieza, en Copenhague es un must. La organización prohibió el plástico de un solo uso, impulsa guías para desfiles responsables y la mayoría de sus firmas locales apuesta por tejidos reciclados y diseños intended to last. Además, se enfocan en la inclusión, con pláticas y actividades que celebran la diversidad y equidad, haciendo de la moda un espacio más auténtico y real.

copenhague-fashion
Copenhaguen es todo un mood.

Estilo escandinavo

El estilo scandi es el perfect match entre comodidad y elegancia, siempre con conciencia. Hay dos vibes: el danés, que mezcla colores y prints con sneakers para estar en bici sin perder el estilo, y el sueco, que son básicos elevados y atemporales, un outfit chic y práctico. En ambos, la clave está en lo effortless porque refleja un consumo mucho más consciente.

copenhague-fashion
Effortless con mucho estilo.

Sofisticación con color

Minimalismo con un twist. El estilo escandinavo combina funcionalidad y creatividad, logrando looks súper prácticos y llamativos. Marcas danesas han llevado este estilo a pasarelas y streetstyle, mezclando prints, texturas y siluetas modernas.

Marcas que están marcando tendencia en Copenhague

Ganni

Ganni es una marca que rompió con lo boho chic y el minimalismo frío y creó una propuesta con personalidad y estilo. Además de ser una de las marcas más virales, siempre apuesta por la sostenibilidad, igualdad de género y consumo responsable. Si aún no la conoces, definitivamente es una marca que debes tener en tu radar.

copenhague-fashion
El estilo scandi en streetstyle.

Baum und Pferdgarten

Aquí no hay límites: mezclas de texturas, colores y prints. El styling como parte del diseño es su toque, lo que hace que cada look se vea como algo nuevo y original.

copenhague-fashion
El look lo dice todo.

Stine Goya

La top del color en Dinamarca. Stine Goya ha sabido llevar los prints a otro nivel con propuestas en tendencia que redefinen la moda escandinava fuera del cliché minimalista.

copenhague-fashion
El color es la esencia de Stine Goya.
