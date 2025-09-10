Por qué Copenhague es la nueva capital de la moda

Sostenibilidad e Inclusión

Mientras que en otras fashion weeks la sostenibilidad apenas empieza, en Copenhague es un must. La organización prohibió el plástico de un solo uso, impulsa guías para desfiles responsables y la mayoría de sus firmas locales apuesta por tejidos reciclados y diseños intended to last. Además, se enfocan en la inclusión, con pláticas y actividades que celebran la diversidad y equidad, haciendo de la moda un espacio más auténtico y real.

Copenhaguen es todo un mood. (Vía Instagram (@cphfw))

Estilo escandinavo

El estilo scandi es el perfect match entre comodidad y elegancia, siempre con conciencia. Hay dos vibes: el danés, que mezcla colores y prints con sneakers para estar en bici sin perder el estilo, y el sueco, que son básicos elevados y atemporales, un outfit chic y práctico. En ambos, la clave está en lo effortless porque refleja un consumo mucho más consciente.

Effortless con mucho estilo. (Vía Instagram (@ganni))

Sofisticación con color

Minimalismo con un twist. El estilo escandinavo combina funcionalidad y creatividad, logrando looks súper prácticos y llamativos. Marcas danesas han llevado este estilo a pasarelas y streetstyle, mezclando prints, texturas y siluetas modernas.