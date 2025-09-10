¿Por qué Copenhague es la nueva capital de la moda?

Hasta hace unos años hablábamos solo de las “cuatro grandes” capitales de la moda: París, Milán, Nueva York y Londres. Pero poco a poco, Copenhague se posicionó con una propuesta fresh, sostenible, auténtica y con mucho estilo. Hoy, su fashion week es todo un role model. Diseñadores, influencers y medios internacionales viajan hasta la capital danesa para vivir de cerca lo que la hace diferente de todas las demás: la vibe escandinava.
En Copenhague todo se siente más relajado y cercano, sin perder el estilo ni la innovación. La ciudad es pequeña, cómoda y hasta ir a la pasarela en bici es parte del mood. Pero más allá de ese encanto nórdico, ¿qué la hace única?