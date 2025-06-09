Publicidad

Diseñadores que debutarán en lo que resta de este 2025

Este año ha estado marcado por importantes cambios creativos en algunas de las marcas más influyentes de la industria. Te contamos cuáles se presentarán en las próximas pasarelas.
lun 01 septiembre 2025 05:41 PM
PortadaDiseñadores.jpg
Estos son los diseñadores que debutarán durante este 2025.

Sin duda, este año ha estado marcado por cambios en la dirección creativa de algunas de las marcas más emblemáticas de la industria como Chanel, Gucci, Balenciaga y Celine. La industria, el mundo y la tecnología presentan un nuevo panorama en el que las marcas luchan por mantenerse relevantes frente al avance del fast fashion, el auge de las prendas pre-loved y el crecimiento de marcas emergentes con nuevas perspectivas sobre lo que significa la moda para las nuevas generaciones.

Con las pasarelas a la vuelta de la esquina, comenzando en junio con la Moda Masculina Primavera/Verano 2026, te dejamos una guía de las marcas en las que estos cambios creativos se verán reflejados , para que no te tome por sorpresa si notas un giro en su propuesta.

Jonathan Anderson para Dior

Jonathan Anderson toma la marca completa de Dior tras 10 años en la marca Loewe. Se caracteriza por ser un defensor de la moda sin género, juega con colores, a diferencia del estilo usual de Dior, que suele ser un poco más sobrio.

Jonathan Anderson
Jonathan Anderson

Michael Rider debutará Celine

Michael Rider asume este año la dirección artística y hará su debut en Paris Haute Couture, que se realiza en julio. El antiguo director Hedi Slimane dio un giro total cuando llegó a la marca hace 7 años, su estética se define por ser juvenil, glam y atrevido, a diferencia de su antecesora Phoebe Philo quien en su mandato trabajó con Michael.

Dario Vitale ahora en Versace

Dario Vitale, antiguo director de la línea de prêt-à-porter de la exitosa marca Miu Miu, sustituirá a Donatella Versace , quien pasará a ser embajadora en jefe para asegurarse de mantener el legado de su hermano tras la toma de la marca por Prada Group, tras una época en número rojos.

Miu Miu: Dinner Party
Dario Vitale en Miu Miu Dinner Party con Laurent

Para Mugler: Miguel Castro Freitas

Marca caracterizada por su teatralidad, inclusión, diversidad y sensualidad. Ahora, Miguel Castro Freitas se convierte en el nuevo director creativo de Mugler, aportando una visión fresca gracias a su trayectoria en casas como Dior y Yves Saint Laurent, conocidas por su estética más sobria. Hará su debut en la Semana de la Moda de París para la temporada primavera-verano 2026.

Jean Paul Gaultier con Duran Lantik

Desde el retiro de su fundador en el 2014, la marca se ha mantenido a través de colaboraciones y una dirección general manteniendo la esencia de esta. En abril de este año se anunció que Duran Lantik, amante del upcycling y la deconstrucción de siluetas y formas, será el nuevo director creativo de la icónica marca. Si bien no ha trabajado en alguna de las grandes casas, ha diseñado para celebridades como Janelle Monáe, Billie Eilish, Solange y Beyoncé. Se presentará en París en septiembre de este año, con una colección de alta costura.

Duran Lantink
Duran Lantink

Estos cambios de dirección creativa no solo reflejan la evolución de la moda, sino también una respuesta necesaria a las nuevas demandas sociales, culturales y ambientales. Será emocionante descubrir cómo estas visiones renovadas influirán en las tendencias y en la forma en que entendemos el estilo en los próximos meses.

BianchetFlyingTourbillon
portadaseptiembre (1).jpg

