Diseñadores que debutarán en lo que resta de este 2025

Sin duda, este año ha estado marcado por cambios en la dirección creativa de algunas de las marcas más emblemáticas de la industria como Chanel, Gucci, Balenciaga y Celine. La industria, el mundo y la tecnología presentan un nuevo panorama en el que las marcas luchan por mantenerse relevantes frente al avance del fast fashion, el auge de las prendas pre-loved y el crecimiento de marcas emergentes con nuevas perspectivas sobre lo que significa la moda para las nuevas generaciones.
Con las pasarelas a la vuelta de la esquina, comenzando en junio con la Moda Masculina Primavera/Verano 2026, te dejamos una guía de las marcas en las que estos cambios creativos se verán reflejados , para que no te tome por sorpresa si notas un giro en su propuesta.