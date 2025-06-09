Diseñadores que debutarán en lo que resta de este 2025

Para Mugler: Miguel Castro Freitas

Marca caracterizada por su teatralidad, inclusión, diversidad y sensualidad. Ahora, Miguel Castro Freitas se convierte en el nuevo director creativo de Mugler, aportando una visión fresca gracias a su trayectoria en casas como Dior y Yves Saint Laurent, conocidas por su estética más sobria. Hará su debut en la Semana de la Moda de París para la temporada primavera-verano 2026.

Jean Paul Gaultier con Duran Lantik

Desde el retiro de su fundador en el 2014, la marca se ha mantenido a través de colaboraciones y una dirección general manteniendo la esencia de esta. En abril de este año se anunció que Duran Lantik, amante del upcycling y la deconstrucción de siluetas y formas, será el nuevo director creativo de la icónica marca. Si bien no ha trabajado en alguna de las grandes casas, ha diseñado para celebridades como Janelle Monáe, Billie Eilish, Solange y Beyoncé. Se presentará en París en septiembre de este año, con una colección de alta costura.

Estos cambios de dirección creativa no solo reflejan la evolución de la moda, sino también una respuesta necesaria a las nuevas demandas sociales, culturales y ambientales. Será emocionante descubrir cómo estas visiones renovadas influirán en las tendencias y en la forma en que entendemos el estilo en los próximos meses.