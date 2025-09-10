Así es como Cartier celebra a su icónica pantera

Cartier celebra a su icónica pantera

Esta experiencia inició el 1 de septiembre en dos escenarios impactantes, la Sphere en Las Vegas usando la pantalla de 53,883 metros cuadrados del domo y el Shibuya Crossing en Tokio, donde la pantera fue presentada para ser admirada por todo el mundo. Estos dos locaciones pueden parecer muy diferentes pero ambas están en el lugar perfecto para ser admiradas.

La pantera a sido un símbolo de la marca reconocido a nivel mundial por décadas y este homenaje lo demuestra (Instagram (@cartier))

París no se quedó atrás y la pantera estuvo presente en el Place Saint-Michel dentro del Barrio Latino, el animal emergió de la fuente e invita a los visitantes a escanear un código QR que permite verla en 3D sumergiendo al clásico mundo de la casa al mundo digital. Demostrando que Cartier sabe como entrelazar su legado y tradición con la innovación y tendencias frescas de hoy en día.

Es un símbolo que va a estar presente en diferentes ciudades. (Instagram (@cartier))

El camino de la pantera no ha terminado, también seguirá en Londres sobre Piccadilly y en Shanghái en el Exhibition Centre para robarse toda la atención con su rugido. En cada ciudad, este símbolo emblemático de Cartier, se vuelve parte del logotipo de la maison letra por letra y solo es necesario ver una garra o una silueta para reconocer de inmediato la marca que nunca pasa de moda. Una declaración de que la maison y la pantera son más fuertes juntas.