Así es como Cartier celebra a su icónica pantera

Cartier trajo de vuelta a su pantera y esta vez lo hace a lo grande. La nueva campaña global que sacó la maison, muestra a este símbolo de la marca en proyecciones enormes en diferentes puntos estratégicos que recorren varias ciudades alrededor del mundo.
De Europa al resto de los continentes, este felino es protagonista de una de las experiencias más inmersivas, digitales y modernas recordándonos porque sigue siendo el emblema de la casa de joyas.
Cartier celebra a su icónica pantera
Esta experiencia inició el 1 de septiembre en dos escenarios impactantes, la Sphere en Las Vegas usando la pantalla de 53,883 metros cuadrados del domo y el Shibuya Crossing en Tokio, donde la pantera fue presentada para ser admirada por todo el mundo. Estos dos locaciones pueden parecer muy diferentes pero ambas están en el lugar perfecto para ser admiradas.
París no se quedó atrás y la pantera estuvo presente en el Place Saint-Michel dentro del Barrio Latino, el animal emergió de la fuente e invita a los visitantes a escanear un código QR que permite verla en 3D sumergiendo al clásico mundo de la casa al mundo digital. Demostrando que Cartier sabe como entrelazar su legado y tradición con la innovación y tendencias frescas de hoy en día.
El camino de la pantera no ha terminado, también seguirá en Londres sobre Piccadilly y en Shanghái en el Exhibition Centre para robarse toda la atención con su rugido. En cada ciudad, este símbolo emblemático de Cartier, se vuelve parte del logotipo de la maison letra por letra y solo es necesario ver una garra o una silueta para reconocer de inmediato la marca que nunca pasa de moda. Una declaración de que la maison y la pantera son más fuertes juntas.
La historia de la icónica pantera de Cartier
La historia del animal con la casa empieza en 1914, Cartier usó el estilo de la piel de la pantera y el patrón de manchas con diamantes y ónix en un reloj. El mismo año se encargó una la ilustración Lady with a Panther del artista George Barbier para una exposición de joyería, posicionándose desde entonces como una maison extremadamente lujosa y elegante.
Pero el momento en el que la pantera pasó a ser un ícono de la casa fue en 1933, cuando Jeanne Toussaint, apodada como La Panthère por Louis Cartier, fue nombrada directora creativa de alta joyería de Cartier. Toussaint conocida por su carácter sofisticado y libre marcó un antes y un después al ser parte de un movimiento muy revolucionario de fuerza y estilo para la mujer en esa época, juntando eternamente su historia con el significado de la pantera dentro de la marca.
Más de 90 años después, el legado de la pantera sigue vivo y Cartier celebra a escala global este felino que al igual que la maison, es atemporal y no se detiene. Ahora como un símbolo que sigue evolucionando, se adapta y sigue mostrándose como un sinónimo de estilo y lujo.