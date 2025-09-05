Prohiben el gelish en Europa, ¿realmente es tan malo?

¿Qué está pasando en Europa?

Desde este 1 de septiembre, la Unión Europea ha prohibido el uso de diferentes ingredientes que se encuentran en algunos barnices gelish, pues pueden tener ciertas repercusiones para la salud, entre ellos efectos carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción. El TPO, (trimetilbencil difenilfosfina óxido) es un químico fotoiniciador, es decir que responde a la luz para endurecerse bajo la luz UV.

El gelish está en problemas por los ingredientes que contiene. (Pascal Le Segretain/Getty Images)

David Andrews, director científico de Environmental Working Group, declaró a CNN que "la UE ha prohibido el uso del TPO tanto en el hogar como de manera profesional debido a preocupaciones sobre su toxicidad reproductiva identificada en estudios con animales. Los estudios de toxicidad realizados en animales mostraron anomalías testiculares y reducción de la fertilidad”.

¿Qué pasa en México?

Aunque aquí no existe tal regulación, es importante tomar en cuenta los riesgos del uso de estos barnices. Pero tranquila, pues hay soluciones alternativas y puedes implementar medidas para evitar exponer su salud. ¡Te contamos!