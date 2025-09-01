Publicidad

Belleza

Las uñas nude nunca pasarán de moda según la manicurista de celebridades Bettina Goldstein, esta es la razón

El manicure nude es la definición misma de elegancia atemporal y sofisticación sutil.
lun 01 septiembre 2025 03:14 PM
Margot Robbie
Margot Robbie con el manicure nude pone en alto la elegancia en las uñas.

Más allá de la textura y los tonos, el manicure nude es un clásico que se adapta a todas las ocasiones, desde alfombras rojas hasta el día a día. Esta tendencia, que combina naturalidad con un acabado impecable, tiene aliados icónicos como la actriz Margot Robbie y la renombrada manicurista Betina Goldstein, quienes han convertido este estilo en un sello de elegancia discreta pero poderosa.

Te contamos cómo esta combinación de inspiración y técnica mantiene su vigencia y cuáles productos garantizarán un resultado profesional y duradero.

Uñas nude, la técnica detrás del look perfecto

Betina Goldstein, conocida por su trabajo con celebridades, ha elevado el manicure nude a otro nivel al combinar pinceladas sutiles con un acabado glossy que resalta la belleza natural de las uñas. Para ella, la clave está en la preparación óptima de la uña, el cuidado cuticular y la aplicación en capas finas para un efecto translúcido pero con cobertura.

2024 AACTA Awards Ceremony Presented By Foxtel Group - Ceremony
Margot Robbie acepta el AACTA International Award for Best Lead Actress por la película Barbie y luce ese manicure tan girly

Productos como Le Vernis en tono 111-Ballerina de CHANEL o el ya viral Bubble Bath de OPI son indispensables en este tipo de manicure, ya que ofrecen duración, brillo y un color que se funde armoniosamente con la piel, creando un efecto de elegancia sin esfuerzo.

Le Vernis
Los tonos de LE VERNIS son más que colores, son sellos distintivos. No copian las tendencias, sino que cuentan la cultura de CHANEL

El color nude en las uñas da variedad y adaptación

Aunque la palabra nude sugiere un solo color, esta gama es sorprendentemente amplia y versátil. Los tonos van desde rosas pálidos hasta beige cálidos y blancos cremosos, permitiendo adaptarse a distintos tonos de piel y preferencias de estilo.

Margot Robbie, por ejemplo, prefiere tonos suaves y naturales que realzan la elegancia sin robar protagonismo a su atuendo o maquillaje. Esta elección revela cómo el nude puede ser un auténtico comodín que acompaña y completa cualquier look, manteniendo siempre el toque sofisticado.

96th Oscars Nominees Luncheon
Margot Robbie en los Oscars lucio su manicure nude logrando un look elegante y limpio

Manicure nude en tendencia: naturalidad y sofisticación

En un mundo donde las tendencias se renuevan constantemente, el manicure nude se mantiene firme, destacando por su capacidad para combinar con estilos minimalistas y maximalistas. La naturalidad que aporta se traduce en cuidado y pulcritud, dos elementos clave para una imagen impecable.

35th Annual Producers Guild Awards - Arrivals
Margot Robbie con un clásico de la moda francés, reinterpretado a su estilo.

Para lograr este estilo en casa o en el salón, Bettina Goldstein trabaja de la mano con CHANEL Beauty, para lograr este resultado de calidad, además es fundamental mantener las uñas saludables con hidratantes y aceites para cutículas, que nutren y protegen para que el esmalte luzca siempre perfecto.

shopping-3.jpeg
Un toque de aceite de limón hace que tus uñas huelan increíblemente bien y estén, naturalmente, sanas.

Ahora, ya sabes cómo lograr este manicure, ¿qué esperas para lucirlo?

FENTY BEAUTY RIHANNA.jpg
Belleza

Arranca una nueva era del skincare: Fenty Skin, la marca de Rihanna, ya está en México

