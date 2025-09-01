Las uñas nude nunca pasarán de moda según la manicurista de celebridades Bettina Goldstein, esta es la razón

Más allá de la textura y los tonos, el manicure nude es un clásico que se adapta a todas las ocasiones, desde alfombras rojas hasta el día a día. Esta tendencia, que combina naturalidad con un acabado impecable, tiene aliados icónicos como la actriz Margot Robbie y la renombrada manicurista Betina Goldstein, quienes han convertido este estilo en un sello de elegancia discreta pero poderosa.

Te contamos cómo esta combinación de inspiración y técnica mantiene su vigencia y cuáles productos garantizarán un resultado profesional y duradero.