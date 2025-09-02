La guía definitiva de exfoliación para una piel suave y saludable

Nuestra piel se regenera aproximadamente cada 30 días, aunque este proceso se vuelve más lento con la edad. Por eso, es importante hacer una exfoliación una o dos veces por semana, dependiendo de tu tipo de piel y necesidades.

Te contamos todo lo que necesitas saber para triunfar en este paso indispensable de tu rutina.

La guía para una exfoliación correcta por tipo de piel

La frecuencia de exfoliación depende del tipo de piel. Si la tuya es una piel grasa, lo más seguro es que tolere sin problemas el proceso dos veces a la semana.

Las pieles secas o mixtas, suelen hacerlo una vez por semana, mientras que con pieles sensibles es preferible tomarlo con calma y y hacerla cada quince días para evitar irritación innecesaria.

Como renovar tu piel, elimina lo que ya no sirve y deja que tu glow natural (Instagram (@esterexposito))

Recuerda que después de exfoliar, la piel queda más vulnerable al sol. Algo que no podemos dejar pasar es el uso de protector solar, ese siempre será tu aliado indiscutible.

Una exfoliación bien hecha no solo renueva la apariencia de la piel y le da un glow de inmediato, también potencia todos los productos de tu rutina de skincare, porque al eliminar las células muertas se absorbe mejor.

Exfoliar no es solo algo que debe pertenecer a tu rutina de belleza, también es una forma de darle reset a tu piel.

Si lo añades a tu rutina de forma regular ayudas a estimular la renovación de células y mantener los poros limpios, lo que sin duda ayuda a mantener una piel sin menos imperfecciones y uniforme.