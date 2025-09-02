La exfoliación es clave para mantener la piel fresca y luminosa. Ayuda a eliminar las células muertas que nuestra piel ya no necesita y al mismo tiempo estimula la renovación celular, dejándola más radiante y lista para absorber mejor todos los productos de skincare.
La guía definitiva de exfoliación para una piel suave y saludable
Nuestra piel se regenera aproximadamente cada 30 días, aunque este proceso se vuelve más lento con la edad. Por eso, es importante hacer una exfoliación una o dos veces por semana, dependiendo de tu tipo de piel y necesidades.
Te contamos todo lo que necesitas saber para triunfar en este paso indispensable de tu rutina.
La guía para una exfoliación correcta por tipo de piel
La frecuencia de exfoliación depende del tipo de piel. Si la tuya es una piel grasa, lo más seguro es que tolere sin problemas el proceso dos veces a la semana.
Las pieles secas o mixtas, suelen hacerlo una vez por semana, mientras que con pieles sensibles es preferible tomarlo con calma y y hacerla cada quince días para evitar irritación innecesaria.
Recuerda que después de exfoliar, la piel queda más vulnerable al sol. Algo que no podemos dejar pasar es el uso de protector solar, ese siempre será tu aliado indiscutible.
Una exfoliación bien hecha no solo renueva la apariencia de la piel y le da un glow de inmediato, también potencia todos los productos de tu rutina de skincare, porque al eliminar las células muertas se absorbe mejor.
Exfoliar no es solo algo que debe pertenecer a tu rutina de belleza, también es una forma de darle reset a tu piel.
Si lo añades a tu rutina de forma regular ayudas a estimular la renovación de células y mantener los poros limpios, lo que sin duda ayuda a mantener una piel sin menos imperfecciones y uniforme.
Tipos de exfoliantes para la piel
Enzimáticos
Los exfoliantes enzimáticos son suaves y cremosos; perfectos para pieles sensibles o secas porque eliminan células muertas sin causar irritación.
Son un aliado que te ayuda a limpiar sin raspar, creando un efecto de eficiencia sin perder la delicadeza. Ideal para que tu piel brille sin dolor.
Mecánicos
Los clásicos pequeños gránulos que trabajan en la superficie son la característica principal de los exfoliantes mecánicos.
Funcionan muy bien para dar ese reinicio inmediato pero ten cuidado al elegir el adecuado. Es importante elegir uno que se adapte a tu tipo de piel y no llevarlo a un extremo, de lo contrario podrías causar más irritación y alejarte de ese efecto glowy que buscas.
¿Cómo aplicar los exfoliantes para la piel?
No importa cual exfoliante elijas, siempre y cuando se adapte a tu rutina y tipo de piel. Un tip que te ayudará es usar agua tibia antes de exfoliar tu piel para abrir los poros suavemente.
Después aplica el producto con movimientos suaves y circulares, y termina siempre aplicando un tónico o protector solar para sellar el trabajo.