La tendencia más chic son las pijamas en street style

Cómo llevar el Day-jama

El secreto esta en el styling. La prenda debe ser protagonista, pero equilibrarla con prendas sofisticadas.

La clave está en los contrastes: tacones, accesorios o un beauty look pulido son suficientes para que la pijama deje de parecer literalmente de cama y se vuelva el outfit más chic. Los pantalones satinados son una alternativa más elegante, llévalos con un blazer y sandalias de tacón y se van a ver increíble. Los vestidos lenceros los puedes elevar con unas botas altas o unos stilettos y un trench coat encima.

Silk & Lace son las estrellas de la temporada. (Vía Instagram (@intimissimi))

A un total look le puedes sumar accesorios bold para que se vea mejor; y si buscas un mood más effortless, unas pantuflas chic van a darle ese twist que lo hace fashion.

Un look que grita dramatismo effortless. (Daniele Oberrauch)

Más que una tendencia

El sleepwear es más que una moda pasajera, refleja un mood actual. Es esa búsqueda de comodidad sin perder el estilo, es sofisticación relajada. Porque sí, puedes ir a una reunión con este estilo y verte más it girl que nunca.