La estética Bedcore o Sleepcore nos invita a llevar las pijamas más allá de la cama. No se trata de dormir más horas, sino de abrazar un lifestyle más relajado , incluso a la hora de vestirnos. La idea es simple: transformar camisas satinadas, camisones, pants o pantalones de seda en streetstyle looks cool y sofisticados.
La tendencia más chic son las pijamas en street style
De la cama a la calle
Aunque ahora aparece más, esta tendencia no es nueva. En 2017 ya vimos cómo los diseños de inspiración pijama empezaron a aparecer: camisas y pantalones satinados, vestidos lenceros y bralettes de encaje asomados con intención. Y como en la moda todo vuelve, este 2025 el sleepwear regresa con más fuerza que nunca. Antes reservado a la noche y a versiones llenas de glamour, ahora se reinventa también para el día. Eso sí, hay fórmulas de estilo clave para que funcione.
Sleepwear en pasarela
Las pasarelas confirmaron que la pijama dejó de ser “solo para dormir”. En Rabanne, Gigi Hadid lució un look que mezclaba camisa pijamera con camisetas de rayas, bermudas y tacones, elevando el layering a otro nivel. Simone Rocha apostó por vestidos lenceros, mientras que Fendi propuso abrigos de estética bata para dar dramatismo effortless. El mensaje es claro, hay un pijama look para cada mood.
Cómo llevar el Day-jama
El secreto esta en el styling. La prenda debe ser protagonista, pero equilibrarla con prendas sofisticadas.
La clave está en los contrastes: tacones, accesorios o un beauty look pulido son suficientes para que la pijama deje de parecer literalmente de cama y se vuelva el outfit más chic. Los pantalones satinados son una alternativa más elegante, llévalos con un blazer y sandalias de tacón y se van a ver increíble. Los vestidos lenceros los puedes elevar con unas botas altas o unos stilettos y un trench coat encima.
A un total look le puedes sumar accesorios bold para que se vea mejor; y si buscas un mood más effortless, unas pantuflas chic van a darle ese twist que lo hace fashion.
Más que una tendencia
El sleepwear es más que una moda pasajera, refleja un mood actual. Es esa búsqueda de comodidad sin perder el estilo, es sofisticación relajada. Porque sí, puedes ir a una reunión con este estilo y verte más it girl que nunca.