Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

La tendencia más chic son las pijamas en street style

Las prendas sleepwear se apoderan del armario urbano y confirman que el descanso también puede ser elegante.
sáb 23 agosto 2025 10:56 AM
Sleepwear.jpg
Una pijama también puede ser sinónimo de pasarela.

La estética Bedcore o Sleepcore nos invita a llevar las pijamas más allá de la cama. No se trata de dormir más horas, sino de abrazar un lifestyle más relajado , incluso a la hora de vestirnos. La idea es simple: transformar camisas satinadas, camisones, pants o pantalones de seda en streetstyle looks cool y sofisticados.

Publicidad

De la cama a la calle

Aunque ahora aparece más, esta tendencia no es nueva. En 2017 ya vimos cómo los diseños de inspiración pijama empezaron a aparecer: camisas y pantalones satinados, vestidos lenceros y bralettes de encaje asomados con intención. Y como en la moda todo vuelve, este 2025 el sleepwear regresa con más fuerza que nunca. Antes reservado a la noche y a versiones llenas de glamour, ahora se reinventa también para el día. Eso sí, hay fórmulas de estilo clave para que funcione.

ERDEM
La pijama es lo nuevo en estilo.

Sleepwear en pasarela

Las pasarelas confirmaron que la pijama dejó de ser “solo para dormir”. En Rabanne, Gigi Hadid lució un look que mezclaba camisa pijamera con camisetas de rayas, bermudas y tacones, elevando el layering a otro nivel. Simone Rocha apostó por vestidos lenceros, mientras que Fendi propuso abrigos de estética bata para dar dramatismo effortless. El mensaje es claro, hay un pijama look para cada mood.

Rabanne S25 001.jpg
Layering inesperado y tacones para elevar el look. Rabanne 2025.

Publicidad

Cómo llevar el Day-jama

El secreto esta en el styling. La prenda debe ser protagonista, pero equilibrarla con prendas sofisticadas.
La clave está en los contrastes: tacones, accesorios o un beauty look pulido son suficientes para que la pijama deje de parecer literalmente de cama y se vuelva el outfit más chic. Los pantalones satinados son una alternativa más elegante, llévalos con un blazer y sandalias de tacón y se van a ver increíble. Los vestidos lenceros los puedes elevar con unas botas altas o unos stilettos y un trench coat encima.

Intimissimi.jpg
Silk & Lace son las estrellas de la temporada.

A un total look le puedes sumar accesorios bold para que se vea mejor; y si buscas un mood más effortless, unas pantuflas chic van a darle ese twist que lo hace fashion.

Onitsuka Tiger S25 031.jpg
Un look que grita dramatismo effortless.

Más que una tendencia

El sleepwear es más que una moda pasajera, refleja un mood actual. Es esa búsqueda de comodidad sin perder el estilo, es sofisticación relajada. Porque sí, puedes ir a una reunión con este estilo y verte más it girl que nunca.

tate mcrae.jpg
Si alguien sabe que el comfort también puede ser cool es Tate.
hombres con más estilo.jpg
Moda

Los hombres con mejor estilo: ellos están trazando la ruta de la moda masculina

Publicidad

Tags

Moda Street style marcas moda

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien.jpg

Publicidad