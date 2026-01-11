Alejandro Fernández reaparece tras cirugía de emergencia

Alejandro Fernández reaparece tras cirugía por apendicitis

Con la cercanía y calidez que lo distinguen sobre el escenario, Alejandro Fernández reapareció la noche del sábado en sus historias de Instagram para relatar lo ocurrido y tranquilizar a sus seguidores, luego de la preocupación que se generó en torno a su estado de salud.

Alejandro Fernández (Instagram)

“Hola, mi gente. Les quiero compartir que hoy me operaron de apendicitis. Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos. ¡Los quiero mucho!”, escribió el cantante en un breve mensaje lleno de gratitud que rápidamente provocó reacciones entre sus seguidores.

Alejandro Fernández (Instagram)

La intervención, necesaria por una inflamación aguda del apéndice, se llevó a cabo sin contratiempos. De acuerdo con fuentes médicas, este padecimiento suele presentarse con un dolor que inicia cerca del ombligo y se desplaza hacia la parte inferior derecha del abdomen, además de náuseas, fiebre y malestar general. La atención oportuna fue clave para evitar complicaciones mayores y permitió que “El Potrillo” comenzara su recuperación en tiempo récord.