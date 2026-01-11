Alejandro Fernández reaparece tras cirugía de emergencia

Alejandro Fernández vivió momentos de tensión el sábado, luego de que una complicación por apendicitis lo llevara de urgencia al quirófano; sin embargo, pocas horas después, el cantante tranquilizó a sus millones de seguidores al compartir alentadoras noticias sobre su estado de salud.
Alejandro Fernández reaparece tras cirugía por apendicitis
Con la cercanía y calidez que lo distinguen sobre el escenario, Alejandro Fernández reapareció la noche del sábado en sus historias de Instagram para relatar lo ocurrido y tranquilizar a sus seguidores, luego de la preocupación que se generó en torno a su estado de salud.
“Hola, mi gente. Les quiero compartir que hoy me operaron de apendicitis. Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos. ¡Los quiero mucho!”, escribió el cantante en un breve mensaje lleno de gratitud que rápidamente provocó reacciones entre sus seguidores.
La intervención, necesaria por una inflamación aguda del apéndice, se llevó a cabo sin contratiempos. De acuerdo con fuentes médicas, este padecimiento suele presentarse con un dolor que inicia cerca del ombligo y se desplaza hacia la parte inferior derecha del abdomen, además de náuseas, fiebre y malestar general. La atención oportuna fue clave para evitar complicaciones mayores y permitió que “El Potrillo” comenzara su recuperación en tiempo récord.
Alejando Fernández rinde homenaje al cantante Yeison Jiménez
Ese mismo día, marcado por su propia emergencia de salud, Alejandro Fernández también se tomó un momento para rendir homenaje al cantante colombiano Yeison Jiménez, quien falleció trágicamente en un accidente aéreo en Boyacá, Colombia. A través de sus redes sociales, el intérprete compartió un mensaje breve pero sentido, acompañado de un moño negro y un emoji triste: “Que en paz descanse”.
Esta apendicitis representa la primera cirugía confirmada en la vida del artista. En el pasado, Fernández había enfrentado algunos problemas de salud, como una salmonelosis en septiembre de 2025 que lo obligó a guardar reposo y posponer conciertos en Texas, así como una laringitis en 2024 que también afectó su agenda, pero nunca había requerido una intervención quirúrgica.
A pesar de lo agitado del día, el mensaje cercano y positivo de Alejandro Fernández volvió a reforzar el fuerte vínculo que mantiene con su público. En cuestión de minutos, sus redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, oraciones y buenos deseos para su pronta recuperación.