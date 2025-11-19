Ellas son Luciana Amodio y Mariel Smithers, el dúo detrás de LAB Method, un concepto de ejercicio tan original que se vuelve adictivo. Olvídate de lo aburrido, con ellas, entrenar es una fiesta y un reto que te hace sentir imparable.
LAB Method, el estudio que está revolucionando el mundo fitness
LAB Method: la historia de dos amigas que se volvieron socias imparables
La idea de LAB nació de una necesidad que Mariel y Lu notaron cuando daban clases, la gente siempre sentía que a su entrenamiento le faltaba algo. ¿Más cardio? ¿Más peso?
Así que se salieron de su zona de confort, se metieron al gimnasio de Lu y, literal, se pusieron a experimentar.
“Faltaba un ejercicio que combinara todo,” nos cuentan. Y así, con pura prueba y error, armaron su método de cinco bloques que mezcla lo mejor del barre, pilates, HIIT, funcional y hasta un toque de baile.
Es su propia receta, no la encuentras en otro lado, y está súper calibrada para que el cuerpo trabaje de la mejor manera.
¿Y la clave para que esto funcione sin volverse locas? La química y la comunicación. Mariel se define como la "master thinker", la que planea y lleva la administración.
Luciana, por su parte, como la "super doer", la que resuelve y aterriza las ideas. Como Mariel nos dice: “Yo pienso y ella actúa.” Definieron roles desde el día uno y supieron separar la amistad del negocio, ¡un tip de oro para cualquier emprendimiento entre besties!
El bloque de baile, el rompehielos más cool lo tiene LAB Method
Crear un método único fue un rompecabezas, pero el bloque más difícil de encajar, sin duda, fue el baile. ¿Por qué? Porque saca a todo el mundo de su zona de confort.
“Estás haciendo pesas... y a la mitad de la clase, ¡vuelta al espejo y baila! Al principio, a la gente le daba pena, pero ahí está la magia, el baile rompe la competencia y la comparación.
El mindset de LAB es claro, aquí no vienes a competir por el mejor outfit o por ver quién carga más peso. Vienes a concentrarte en ti, a disfrutar tu clase y a ver tu propio reflejo en el espejo.
Esta filosofía ha creado una comunidad increíblemente abierta, desde jóvenes hasta señoras, donde la meta es hacer ejercicio divertido para que sea sostenible.
LAB Method: un sueño hecho realidad con expansión global
Para Luciana y Mariel, LAB Method es más que un negocio, es un "safe place". Para Lu, son esos 50 minutos para conectar mente y cuerpo. Para Mariel, es un sueño hecho realidad, la mezcla perfecta entre una academia de baile (su gran pasión) y el mundo wellness, quitándole toda la seriedad.
El crecimiento ha sido una locura. En menos de un año, ya tienen más de 5,000 registrados. Pero esto no para, el plan es grande.
Quieren llevar el método a más ciudades de México y al extranjero, cumpliendo ese objetivo de ser una marca internacional.
Finalmente, si tuvieran que describir a LAB Method en tres palabras, Mariel nos da las claves: diversión, fuerza y reto.
Así que ya sabes, si buscas un entrenamiento que te exija, te rete, te divierta y te saque a bailar sin presiones, LAB Method es el lugar. Es el laboratorio donde el movimiento se convierte en tu mejor experimento.