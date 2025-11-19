LAB Method, el estudio que está revolucionando el mundo fitness

LAB Method: la historia de dos amigas que se volvieron socias imparables

La idea de LAB nació de una necesidad que Mariel y Lu notaron cuando daban clases, la gente siempre sentía que a su entrenamiento le faltaba algo. ¿Más cardio? ¿Más peso?

Así que se salieron de su zona de confort, se metieron al gimnasio de Lu y, literal, se pusieron a experimentar.

Ellas son Luciana Amodio y Mariel Smithers, el dúo detrás de LAB Method, un concepto de ejercicio tan original que se vuelve adictivo. (Cortesía)

“Faltaba un ejercicio que combinara todo,” nos cuentan. Y así, con pura prueba y error, armaron su método de cinco bloques que mezcla lo mejor del barre, pilates, HIIT, funcional y hasta un toque de baile.

Es su propia receta, no la encuentras en otro lado, y está súper calibrada para que el cuerpo trabaje de la mejor manera.

La idea de LAB nació de una necesidad que Mariel y Lu notaron cuando daban clases, la gente siempre sentía que a su entrenamiento le faltaba algo. (Cortesía)

¿Y la clave para que esto funcione sin volverse locas? La química y la comunicación. Mariel se define como la "master thinker", la que planea y lleva la administración.

Luciana, por su parte, como la "super doer", la que resuelve y aterriza las ideas. Como Mariel nos dice: “Yo pienso y ella actúa.” Definieron roles desde el día uno y supieron separar la amistad del negocio, ¡un tip de oro para cualquier emprendimiento entre besties!