Pedro Pascal sorprende a fans en Disneyland vestido como The Mandalorian

La aparición de Pedro Pascal en Disneyland formó parte de la promoción de la nueva película del universo de Star Wars, que expandirá la historia iniciada en la serie de Disney+.

Pedro Pascal sorprende a fans en Disneyland (Instagram)

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando la cuenta oficial de Star Wars compartió un video donde se ve al actor preparándose para recibir a los visitantes de la atracción Millennium Falcon: Smuggler’s Run.

Mientras se ajustaba el casco de The Mandalorian, Pascal bromeó antes de aparecer frente al público: “No dejen que sea demasiado obvio que soy yo”, dijo entre risas. “No creo que escuchen mi bienvenida, pero simplemente diré: ‘¿Qué tal?’”. En el video, Pascal aparece apoyado cerca de la entrada de la atracción esperando a que los fans se acercaran sin sospechar quién estaba detrás del traje.

La sorpresa llegó a su punto más emocionante cuando le pidieron que saludara a los asistentes y, frente a todos, decidió quitarse el casco. Al descubrir que se trataba de Pedro Pascal, los visitantes reaccionaron entre gritos, aplausos y caras de sorpresa que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.