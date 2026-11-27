Anulan orden de aprehensión contra Vadhir Derbez

La información fue dada a conocer por el periodista Carlos Jiménez, quien explicó que la decisión se tomó luego de que los magistrados analizaran el amparo promovido por la defensa del hijo de Eugenio Derbez.

A través de su cuenta de X, el comunicador publicó: “MAGISTRADOS ANULAN ORDEN de APREHENSIÓN Vs VADHIR… PERO DAN LIBERTAD a @FiscaliaCDMX PARA Q SIGA INVESTIGANDO y PUEDA PEDIR OTRA”.

Jiménez precisó que los magistrados consideraron que la orden que ya existía debía quedar sin efectos, pero dejaron abierta la posibilidad de que la Fiscalía de Delitos Sexuales continúe con las diligencias y, si reúne los elementos necesarios, solicite nuevamente una orden judicial.

“Los magistrados que analizaron el amparo interpuesto por su defensa consideraron que la orden que ya existía, debía ser cancelada. Sin embargo, determinaron que la misma Fiscalía de Delitos Sexuales podrá seguir indagando y podrá volver a solicitar otra de nueva cuenta”, escribió.

¿De qué acusan a Vadhir Derbez?

El caso se originó por una denuncia de presunta violación contra el actor, relacionada con hechos que, de acuerdo con la información de la Fiscalía capitalina, habrían ocurrido en abril de 2026 en la alcaldía Coyoacán. En noviembre, la dependencia informó que había obtenido una orden de aprehensión en su contra.