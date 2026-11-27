El proceso legal que enfrenta Vadhir Derbez por una denuncia de presunta violación tuvo un nuevo giro. Magistrados determinaron anular la orden de aprehensión que se había girado contra el actor; sin embargo, la resolución no implica que el caso esté cerrado ni que la investigación haya concluido. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México conserva la facultad de continuar con las indagatorias e incluso solicitar una nueva orden.
Anulan orden de aprehensión contra Vadhir Derbez
Anulan orden de aprehensión contra Vadhir Derbez
La información fue dada a conocer por el periodista Carlos Jiménez, quien explicó que la decisión se tomó luego de que los magistrados analizaran el amparo promovido por la defensa del hijo de Eugenio Derbez.
A través de su cuenta de X, el comunicador publicó: “MAGISTRADOS ANULAN ORDEN de APREHENSIÓN Vs VADHIR… PERO DAN LIBERTAD a @FiscaliaCDMX PARA Q SIGA INVESTIGANDO y PUEDA PEDIR OTRA”.
Jiménez precisó que los magistrados consideraron que la orden que ya existía debía quedar sin efectos, pero dejaron abierta la posibilidad de que la Fiscalía de Delitos Sexuales continúe con las diligencias y, si reúne los elementos necesarios, solicite nuevamente una orden judicial.
“Los magistrados que analizaron el amparo interpuesto por su defensa consideraron que la orden que ya existía, debía ser cancelada. Sin embargo, determinaron que la misma Fiscalía de Delitos Sexuales podrá seguir indagando y podrá volver a solicitar otra de nueva cuenta”, escribió.
¿De qué acusan a Vadhir Derbez?
El caso se originó por una denuncia de presunta violación contra el actor, relacionada con hechos que, de acuerdo con la información de la Fiscalía capitalina, habrían ocurrido en abril de 2026 en la alcaldía Coyoacán. En noviembre, la dependencia informó que había obtenido una orden de aprehensión en su contra.
Posteriormente, la defensa de Derbez promovió un juicio de amparo y la orden quedó sin efectos. La resolución le permitió enfrentar el procedimiento en libertad, pero no representó el cierre de la investigación ni lo eximió de atender los requerimientos de las autoridades.
La Fiscalía ha sostenido que cuenta con datos de prueba para continuar con el caso y que puede presentar la investigación ante un juez mediante citatorio. En información difundida el 20 de noviembre, también señaló que el actor no había comparecido ante el Ministerio Público, pese a las gestiones realizadas para lograr su citación.
Por su parte, Vadhir Derbez ha rechazado los señalamientos y ha afirmado que enfrenta un presunto intento de extorsión. Su defensa también ha cuestionado las actuaciones de las autoridades durante la investigación.