En entrevista para Venga la Alegría, Arellano confirmó que su despacho representa a la adolescente y explicó que la denuncia fue presentada ante las autoridades federales, debido a que los hechos presuntamente ocurrieron fuera del territorio nacional.

“Que la representación que tenemos como firma es para una menor de 15 años. La denuncia que se presentó fue por el delito de violación, esto derivado de las manifestaciones de nuestra víctima y como es una competencia federal, derivado de que el delito presumimos que se cometió fuera de territorio nacional, es por eso que le corresponde al ámbito federal. Tenemos pruebas sólidas de eso, sí, y eso se va a hacer ante la fiscalía y ante un juez la que determine la situación jurídica del señor Vadhir”.

Vadhir Derbez podría ir a prisión, asegura abogado

Uno de los aspectos que el abogado aclaró fue la relevancia de la edad de la presunta víctima. Arellano sostuvo que, en este tipo de acusaciones, el consentimiento no elimina la posible comisión de un delito y explicó que la legislación contempla circunstancias adicionales que podrían agravar los hechos.

“El delito de violación con menores de edad, primero son delitos imprescriptibles, y segundo, que el delito de violación contra menores de edad no tiene que ver realmente con consentimiento, no, simplemente el mantener relaciones con menos de edad es un delito como tal, ya si hubo un abuso de esta confianza, si hubo bebidas alcohólicas, si hubo alguna circunstancia ajena a ese contexto, se considera como un agravante. Los delitos de violación están contenidos en el 19 constitucional. El 19 constitucional es una lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”.

Sobre la posibilidad de que Vadhir enfrente prisión preventiva, el litigante mencionó el artículo 19 constitucional, que contempla la prisión preventiva oficiosa para determinados delitos, entre ellos la violación. Sin embargo, la imposición de una medida cautelar y la situación jurídica del actor dependerán de las determinaciones de las autoridades judiciales, una vez que se analicen los elementos de la investigación.