Vadhir Derbez enfrenta una segunda denuncia por presunta violación. En esta ocasión, el señalamiento corresponde a una adolescente de 15 años y, de acuerdo con Adrián Arellano, abogado de la menor, existe una particularidad jurídica en este tipo de casos: cuando la presunta víctima es menor de edad, el consentimiento no puede utilizarse para justificar una relación sexual. Además, el litigante señaló que se trata de un delito imprescriptible y que puede ameritar prisión preventiva oficiosa.
Vadhir Derbez podría ir a prisión, asegura abogado de presunta víctima
En entrevista para Venga la Alegría, Arellano confirmó que su despacho representa a la adolescente y explicó que la denuncia fue presentada ante las autoridades federales, debido a que los hechos presuntamente ocurrieron fuera del territorio nacional.
“Que la representación que tenemos como firma es para una menor de 15 años. La denuncia que se presentó fue por el delito de violación, esto derivado de las manifestaciones de nuestra víctima y como es una competencia federal, derivado de que el delito presumimos que se cometió fuera de territorio nacional, es por eso que le corresponde al ámbito federal. Tenemos pruebas sólidas de eso, sí, y eso se va a hacer ante la fiscalía y ante un juez la que determine la situación jurídica del señor Vadhir”.
Vadhir Derbez podría ir a prisión, asegura abogado
Uno de los aspectos que el abogado aclaró fue la relevancia de la edad de la presunta víctima. Arellano sostuvo que, en este tipo de acusaciones, el consentimiento no elimina la posible comisión de un delito y explicó que la legislación contempla circunstancias adicionales que podrían agravar los hechos.
“El delito de violación con menores de edad, primero son delitos imprescriptibles, y segundo, que el delito de violación contra menores de edad no tiene que ver realmente con consentimiento, no, simplemente el mantener relaciones con menos de edad es un delito como tal, ya si hubo un abuso de esta confianza, si hubo bebidas alcohólicas, si hubo alguna circunstancia ajena a ese contexto, se considera como un agravante. Los delitos de violación están contenidos en el 19 constitucional. El 19 constitucional es una lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”.
Sobre la posibilidad de que Vadhir enfrente prisión preventiva, el litigante mencionó el artículo 19 constitucional, que contempla la prisión preventiva oficiosa para determinados delitos, entre ellos la violación. Sin embargo, la imposición de una medida cautelar y la situación jurídica del actor dependerán de las determinaciones de las autoridades judiciales, una vez que se analicen los elementos de la investigación.
¿Hay alguien más involucrado en los hechos?
Arellano también fue cuestionado sobre los señalamientos que apuntan a una posible participación de José Eduardo Derbez, luego de que una revista difundiera información sobre la presunta presencia de otra persona en los hechos. El abogado evitó confirmar o descartar que alguien más esté involucrado y pidió no relacionar las imágenes que circularon en redes sociales con la investigación que lleva su despacho.
“Eso no te podría señalar si existe o no, solamente que me parece peligroso que los medios de comunicación han especulado tanto la existencia de otra persona, tanto unas imágenes que se hicieron virales por parte de otra persona dentro del crucero, que insisto, esto no tiene en lo absoluto que ver con la investigación que se está llevando a cabo”.
El representante legal también explicó que la adolescente y su familia han decidido mantener su identidad en reserva. Según Arellano, la denuncia no responde a un interés económico ni a la intención de colocar a sus familiares en el centro de la atención pública.
“La familia ha sido muy enfática en que no quiere, por lo absoluto, este caso, no es un tema económico, no buscan ni una situación monetaria, no buscan una situación de un foco hacia la familia, porque de hecho, tan es así, que la familia ha mantenido esta reserva de identidad y así nos los ha pedido”.
Las dos denuncias que enfrenta Vadhir Derbez
Esta segunda acusación es distinta de la denuncia presentada por una joven de 19 años, relacionada con hechos que presuntamente ocurrieron durante la grabación de un videoclip en un inmueble de Coyoacán, en la Ciudad de México.
En aquel caso, la joven señaló al actor por una presunta agresión sexual. La investigación derivó en una orden de aprehensión que posteriormente quedó sin efectos tras la intervención de un amparo. El nuevo señalamiento, en cambio, corresponde a una adolescente de 15 años y estaría relacionado con hechos ocurridos durante un viaje en crucero, fuera del territorio nacional, por lo que la denuncia fue presentada ante instancias federales.