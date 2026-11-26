En una entrevista publicada por EL PAÍS, la escritora Ximena Santaolalla hizo público un testimonio de violencia sexual que, según relató, comenzó cuando tenía cinco años y se prolongó hasta los 14. El señalado es Francisco Aguirre Gómez, quien fue su padrastro y uno de los empresarios más influyentes de la industria radiofónica mexicana.
Ximena Santaolalla acusa a su padrastro, Francisco Aguirre, de abusar sexualmente de ella durante toda su infancia
Santaolalla aseguró que las agresiones ocurrían prácticamente todos los días y calculó que pudo haber sufrido alrededor de 2 mil 500 episodios durante esos nueve años, descontando los periodos en los que él viajaba o no se encontraban en casa.
De acuerdo con su relato, los abusos comenzaron poco después de que su mamá, Adriana Abdó, se casó con Aguirre en 1988. La familia se instaló en un departamento en Polanco, en Ciudad de México, donde la escritora asegura que vivió una dinámica de violencia que se convirtió en parte de su cotidianidad.
La autora contó a su mamá los que sucedía en distintas ocasiones. Adriana Abdó confirmó a EL PAÍS que recibió advertencias de su hija cuando tenía ocho, 10 y 14 años. Sin embargo, reconoció que no reaccionó como debía y que durante mucho tiempo no dimensionó lo que estaba ocurriendo.
El episodio que finalmente provocó la ruptura ocurrió en 1997, durante un viaje familiar a Nueva York. Santaolalla declaró que, pese a encontrarse durmiendo en la misma cama que su mamá, despertó cuando Aguirre volvió a agredirla. Después de ese episodio, ella, su mamá y su hermano dejaron el domicilio familiar.
La escritora también dijo haber identificado a otras cuatro mujeres que, según su conocimiento, habrían sufrido situaciones similares por parte del empresario.
¿Quién es Francisco Aguirre Gómez? El empresario que encabezó Grupo Radio Centro durante 27 años
Francisco Aguirre Gómez es un empresario mexicano de 85 años que desarrolló prácticamente toda su trayectoria profesional en la industria de la radiodifusión. Durante 27 años encabezó Grupo Radio Centro, uno de los conglomerados radiofónicos más importantes del país.
Estudió Administración de Negocios en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Su historia empresarial está vinculada con una familia que lleva varias generaciones en el negocio de la radio.
Su papá, Francisco Aguirre Jiménez, comenzó actividades en la radiodifusión en 1946 y fundó Organización Radio Centro en 1952, con las estaciones Radio Centro y Radio Éxitos. Francisco Aguirre Gómez continuó con ese legado y comenzó a trabajar en la industria desde 1957.
En 1964 se incorporó a Cadena de Radio OIR y, posteriormente, en 1973, fundó Grupo Radio México. Su trayectoria lo llevó a ocupar posiciones de liderazgo dentro del sector y a consolidar una de las empresas familiares más reconocidas de la comunicación en México.
Uno de los momentos importantes para el grupo llegó en 1993, cuando comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa de Nueva York. En 1999, Aguirre Gómez asumió la presidencia de Grupo Radio Centro, posición desde la que encabezó la compañía durante casi tres décadas.
A lo largo de su gestión, el conglomerado amplió sus actividades y participó en distintos proyectos de radio y televisión. En 2011, el empresario recibió el Premio Antena de Oro por su trayectoria en la radiodifusión.
Sin embargo, también enfrentó una etapa de reestructuración y venta de activos. En 2020, Grupo Radio Centro vendió la frecuencia 97.7 FM a MVS y, en 2022, concretó la venta de uno de sus canales de televisión a Grupo El Heraldo de México.
Francisco Aguirre dejó la presidencia de Grupo Radio Centro días antes de las acusaciones
El empresario dejó la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Radio Centro pocos días antes de que el testimonio de Santaolalla se hiciera público.
El 18 de noviembre de 2026, la compañía anunció oficialmente el nombramiento de Francisco Aguirre Cranz, hijo del empresario, como nuevo presidente del Consejo de Administración. El comunicado presentó el movimiento como una transición generacional y agradeció a Aguirre Gómez sus años de liderazgo.
Una semana después, el 25 de noviembre, EL PAÍS publicó la investigación con el testimonio de la escritora.
Tras la publicación, Grupo Radio Centro difundió un posicionamiento en el que confirmó que Francisco Aguirre Gómez ya no ocupaba ningún cargo directivo y expresó su solidaridad con las personas que hayan sido víctimas de violencia o abuso sexual.
La empresa también señaló que, por tratarse de acusaciones relacionadas con el ámbito personal del empresario, se abstendría de emitir juicios o comentarios sobre los hechos específicos.
Ximena Santaolalla presentó una denuncia en Francia en 2019
El testimonio público no es el primer antecedente del caso. En abril de 2019, Santaolalla acudió ante las autoridades francesas para denunciar a Francisco Aguirre Gómez por los presuntos abusos.
La escritora explicó que decidió recurrir a Francia porque, bajo el marco legal que existía entonces en México, los delitos que denunciaba habían prescrito. Parte de las agresiones que describió habrían ocurrido durante viajes familiares a París, entre 1989 y 1997.
Sin embargo, la justicia francesa desestimó la denuncia debido a que tanto la denunciante como el señalado eran mexicanos y residían en México.
El panorama jurídico mexicano ha tenido cambios relevantes desde entonces. En 2023 se publicó una reforma al Código Penal Federal que modificó las reglas de prescripción para determinados delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Además, en mayo de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio relacionado con la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad.
Este antecedente es relevante porque abre una discusión sobre el acceso a la justicia de quienes deciden denunciar años después de haber sufrido violencia durante la infancia. No obstante, la aplicación de las disposiciones al caso concreto debe ser determinada por las autoridades competentes.
El acuerdo de confidencialidad que habría firmado Francisco Aguirre
Otro de los elementos revelados por la investigación de EL PAÍS es un contrato de confidencialidad fechado el 30 de mayo de 2026, documento al que tuvo acceso el periódico.
Según la publicación, Aguirre se comprometía a realizar donaciones sustanciales a tres asociaciones dedicadas a la protección de la infancia, mantener la pensión mensual de Adriana Abdó y promover acciones de concientización y prevención del abuso sexual en espacios de Grupo Radio Centro.
A cambio, Santaolalla se comprometía a abstenerse de presentar una denuncia penal y a revelar lo ocurrido exclusivamente mediante una entrevista para el grupo radiofónico.
La escritora aseguró que el empresario incumplió los compromisos económicos establecidos en el documento, particularmente las donaciones, por lo que considera que el acuerdo quedó invalidado.
Claudia Sheinbaum ofrece apoyo a Ximena Santaolalla
Tras la difusión de la entrevista, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó públicamente su solidaridad con la escritora y aseguró que el Gobierno federal está dispuesto a acompañarla.
La mandataria dijo en la mañanera que había enviado un mensaje a Santaolalla desde el día anterior y calificó su historia como una experiencia de vida marcada por el abuso.
Sheinbaum precisó que será la propia escritora quien decida si presenta una denuncia, pero adelantó que contará con el respaldo de la Secretaría de las Mujeres y del Gobierno federal si decide iniciar ese proceso.
La trayectoria de Ximena Santaolalla
Es una escritora, abogada, editora y psicoterapeuta mexicana originaria de Tlanalapa, Hidalgo. Nació en 1983 y estudió Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), institución en la que posteriormente trabajó como abogada y profesora asociada. También cuenta con una maestría en Creación Literaria por la Universidad de Nueva York y se ha especializado en la atención psicoterapéutica de sobrevivientes de violencia temprana.
Su trabajo profesional combina el derecho, la literatura y el acompañamiento a personas que han vivido experiencias traumáticas durante la infancia. Actualmente forma parte de Editorial Mantis, un proyecto dedicado a la difusión de narrativa hispanoamericana escrita por mujeres. También ha participado en antologías de cuento y publicado textos de no ficción en medios como Harvard Review of Latin America.
En 2021 obtuvo el séptimo Premio Mauricio Achar-Literatura Random House por su primera novela, A veces despierto temblando, una obra ambientada en Guatemala que aborda el genocidio contra el pueblo maya ixil durante la dictadura de Efraín Ríos Montt. El libro también fue finalista del Premio Amazon de Primera Novela 2023 en México.
Su segundo libro, Un jardín al fondo de la noche, publicado en 2025 por Random House, adquirió una dimensión distinta después de que la autora revelara que la historia tiene un componente autobiográfico. La novela sigue a Guinea, una niña que enfrenta abusos sexuales por parte de su padrastro y encuentra refugio en la fantasía para sobrellevar la violencia. La narración también explora las consecuencias que esas experiencias dejan en su vida adulta.