Santaolalla aseguró que las agresiones ocurrían prácticamente todos los días y calculó que pudo haber sufrido alrededor de 2 mil 500 episodios durante esos nueve años, descontando los periodos en los que él viajaba o no se encontraban en casa.

De acuerdo con su relato, los abusos comenzaron poco después de que su mamá, Adriana Abdó, se casó con Aguirre en 1988. La familia se instaló en un departamento en Polanco, en Ciudad de México, donde la escritora asegura que vivió una dinámica de violencia que se convirtió en parte de su cotidianidad.

La autora contó a su mamá los que sucedía en distintas ocasiones. Adriana Abdó confirmó a EL PAÍS que recibió advertencias de su hija cuando tenía ocho, 10 y 14 años. Sin embargo, reconoció que no reaccionó como debía y que durante mucho tiempo no dimensionó lo que estaba ocurriendo.

El episodio que finalmente provocó la ruptura ocurrió en 1997, durante un viaje familiar a Nueva York. Santaolalla declaró que, pese a encontrarse durmiendo en la misma cama que su mamá, despertó cuando Aguirre volvió a agredirla. Después de ese episodio, ella, su mamá y su hermano dejaron el domicilio familiar.

La escritora también dijo haber identificado a otras cuatro mujeres que, según su conocimiento, habrían sufrido situaciones similares por parte del empresario.

¿Quién es Francisco Aguirre Gómez? El empresario que encabezó Grupo Radio Centro durante 27 años

Francisco Aguirre Gómez es un empresario mexicano de 85 años que desarrolló prácticamente toda su trayectoria profesional en la industria de la radiodifusión. Durante 27 años encabezó Grupo Radio Centro, uno de los conglomerados radiofónicos más importantes del país.

Estudió Administración de Negocios en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Su historia empresarial está vinculada con una familia que lleva varias generaciones en el negocio de la radio.

Su papá, Francisco Aguirre Jiménez, comenzó actividades en la radiodifusión en 1946 y fundó Organización Radio Centro en 1952, con las estaciones Radio Centro y Radio Éxitos. Francisco Aguirre Gómez continuó con ese legado y comenzó a trabajar en la industria desde 1957.

En 1964 se incorporó a Cadena de Radio OIR y, posteriormente, en 1973, fundó Grupo Radio México. Su trayectoria lo llevó a ocupar posiciones de liderazgo dentro del sector y a consolidar una de las empresas familiares más reconocidas de la comunicación en México.

Uno de los momentos importantes para el grupo llegó en 1993, cuando comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa de Nueva York. En 1999, Aguirre Gómez asumió la presidencia de Grupo Radio Centro, posición desde la que encabezó la compañía durante casi tres décadas.

A lo largo de su gestión, el conglomerado amplió sus actividades y participó en distintos proyectos de radio y televisión. En 2011, el empresario recibió el Premio Antena de Oro por su trayectoria en la radiodifusión.

Sin embargo, también enfrentó una etapa de reestructuración y venta de activos. En 2020, Grupo Radio Centro vendió la frecuencia 97.7 FM a MVS y, en 2022, concretó la venta de uno de sus canales de televisión a Grupo El Heraldo de México.