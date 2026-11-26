Rebecca Sáenz habla de su separación de Ernesto Zedillo Jr.

Durante la entrevista, Rebecca Sáenz reconoció que el final de su matrimonio fue un momento complicado, tanto para ella como para sus hijas Isabella y Victoria. Sin embargo, con el paso del tiempo lograron encontrar una nueva dinámica familiar y mantener una relación cordial.



Ernesto Zedillo Jr. y Rebecca Sáenz (RRSS)

“Fue muy fuerte, muy duro. Fue un proceso de mi vida, pero era inevitable, iba a suceder. Gracias a Dios, Ernesto y yo tenemos una gran amistad, somos muy cercanos y tenemos una familia padrísima”.

La empresaria también habló del impacto que tuvo la separación en sus hijas, quienes necesitaron tiempo para asimilar los cambios en su familia.

“Mis dos hijas ya lo pudieron superar. Claro, fue un golpe fuerte y sobre todo yo siempre viendo que mis hijas estuvieran tranquilas”.

Así fue el primer encuentro de Rebecca Sáenz con Nicolás, hijo de Erika Buenfil

Uno de los momentos más personales de la conversación llegó cuando Rebecca habló de Nicolás Buenfil, el hijo de Ernesto Zedillo Jr. y Erika Buenfil. Lejos de describir una relación distante, aseguró que el joven siempre ha sido parte de la vida de sus hijas, incluso desde que eran pequeñas.

“Sí, claro. ¿Y sabes con quién me llevo muy bien? Con Nicolás, el medio hermano de Isabella y de Victoria”.



Erika Buenfil habla de la posibilidad de reencontrarse con Ernesto Zedillo Jr. (Instagram)

Rebecca explicó que Isabella y Victoria sabían de la existencia de su hermano desde que tenían entre cuatro y seis años. Por eso, cuando ella finalmente tuvo la oportunidad de conocerlo, sus hijas ya convivían con él.

“Mis hijas saben de la existencia de su hermano desde que tenían 4 o 6 años, entonces estamos hablando que siempre Nicolás fue parte de nuestras vidas. Y yo lo conocí después, tiempo después de que mis hijas ya convivieran con él, y me parece un niño súper lindo, súper educado, y estoy muy feliz de que esté Nicolás en nuestras vidas”.

Al recordar aquella primera visita, Rebecca confesó que estaba muy nerviosa, pues quería que Nicolás se sintiera bien recibido. La experiencia, contó, terminó siendo mucho más natural de lo que imaginaba.

“Mira, la primera vez que me dijo Isabella que iba a venir a la casa, yo ya sabía que iban y venían. Haz de cuenta que venía mi galán, yo estaba nerviosísima. Y cuando lo conocí, ay, no, es lo máximo, o sea, nos sentamos ya de pierna cruzada al chisme”.