Hannah, la Tik Toker de la familia Azcárraga

Ser hija de Emilio Azcárraga Jean significa crecer dentro de una de las familias más influyentes de la industria de los medios en México. Sin embargo, Hannah Azcárraga Fastlicht ha encontrado una manera distinta de tener presencia pública: TikTok, donde comparte contenido de su vida cotidiana y se suma a las tendencias de una plataforma que forma parte de su generación.

Hannah es hija del empresario Emilio Azcárraga Jean y de Sharon Fastlicht Kurian. Nació en 2007 en Miami, Florida, y es la segunda de los tres hijos del matrimonio; sus hermanos son Emilio, el mayor, y Mauricio, el menor. A diferencia de su papá, cuya trayectoria está ligada a la historia de Televisa y del entretenimiento en México, ella ha comenzado a construir una presencia digital propia.

Su cuenta de TikTok, bajo el usuario @hannah.azcarragaa, es el espacio en el que comparte videos y algunos momentos de su vida.

Hannah Azcárraga comparte principalmente videos de baile, trends y contenido de humor, muchas veces acompañada de sus amigos y hermanos. De hecho, no tiene producciones elaboradas: gran parte de sus publicaciones incluyen audios en tendencia, coreografías y momentos cotidianos.

Otro tema recurrente son sus viajes. En sus publicaciones ha mostrado momentos de vacaciones, especialmente relacionados con dos de sus pasatiempos: esquiar y pasar tiempo en la playa.



Los Azcárraga, una familia que prefiere la discreción

Aunque los Azcárraga Fastlicht pertenecen a una familia acostumbrada a la atención pública, Emilio Azcárraga Jean y Sharon Fastlicht han procurado que sus hijos crezcan con cierta privacidad. Aun así, Hannah y sus hermanos han aparecido ocasionalmente en fotografías familiares y en eventos deportivos y sociales.

Uno de los intereses que comparte con su familia es el futbol. Hannah es aficionada al Club América, equipo que ha sido parte importante de la historia de los Azcárraga desde que Emilio Azcárraga Milmo adquirió el club en 1959. En distintas publicaciones familiares también se ha podido ver a los hijos del empresario acompañándolo en encuentros y actividades relacionadas con el equipo.