La llegada de Inés Gómez Mont a España no representa el final de los problemas legales que enfrenta en México. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la conductora se encuentra en Madrid y que ya solicitó formalmente su extradición para que pueda ser presentada ante la justicia mexicana.
FGR solicita formalmente la extradición de Inés Gómez Mont desde España
INTERPOL rechazó nueva ficha roja contra Inés Gómez Mont
A través de un comunicado, la dependencia explicó que Inés Gómez Mont salió de Estados Unidos después de ser detenida por cuestiones migratorias en Florida. Las autoridades estadounidenses autorizaron su solicitud voluntaria de deportación a España, país cuyo pasaporte utilizó para ingresar a territorio estadounidense.
La conductora llegó a Madrid durante la madrugada del martes en un vuelo comercial. Sin embargo, las autoridades españolas no la detuvieron, pese a que en México existen tres órdenes de aprehensión en su contra.
La FGR explicó que la falta de una detención en España está relacionada con una decisión de INTERPOL sobre la ficha roja que anteriormente había sido emitida contra la exconductora.
De acuerdo con el comunicado, en septiembre de 2026 INTERPOL Internacional determinó eliminar los datos de Inés Gómez Mont de sus registros, al considerar que mantenerlos no era compatible con su Estatuto ni con el Reglamento sobre el Tratamiento de Datos.
Ante esta resolución, se presentó una nueva solicitud de Notificación Roja. Sin embargo, en octubre pasado, INTERPOL comunicó que había rechazado la petición. La Fiscalía señaló que esta decisión tuvo consecuencias en el momento en que Inés llegó a Madrid.
"Es de fundamental relevancia señalar que ante la decisión unilateral de INTERPOL de bajar de sus registros la Ficha Roja previamente emitida en contra de Inés 'N', no fue detenida por las autoridades españolas", indicó la dependencia.
FGR solicita formalmente la extradición de Inés Gómez Mont desde España
Aunque la conductora no fue detenida en España, la Fiscalía aseguró que ya puso en marcha el procedimiento para conseguir que regrese a México.
"Es preciso hacer notar que, dado el desplazamiento de Inés 'N', la FGR ya solicitó formalmente su extradición a las autoridades competentes del Reino de España, procedimiento internacional que está debidamente sustentado en preceptos puntuales del tratado bilateral aplicable a la materia", informó.
La dependencia recordó que desde septiembre de 2025 había solicitado a Estados Unidos la detención provisional de la conductora con fines de extradición.
También aseguró que continuará realizando las acciones necesarias para que Inés sea presentada ante las autoridades mexicanas y sea un juez quien determine su situación jurídica.