INTERPOL rechazó nueva ficha roja contra Inés Gómez Mont

A través de un comunicado, la dependencia explicó que Inés Gómez Mont salió de Estados Unidos después de ser detenida por cuestiones migratorias en Florida. Las autoridades estadounidenses autorizaron su solicitud voluntaria de deportación a España, país cuyo pasaporte utilizó para ingresar a territorio estadounidense.

La conductora llegó a Madrid durante la madrugada del martes en un vuelo comercial. Sin embargo, las autoridades españolas no la detuvieron, pese a que en México existen tres órdenes de aprehensión en su contra.

La FGR explicó que la falta de una detención en España está relacionada con una decisión de INTERPOL sobre la ficha roja que anteriormente había sido emitida contra la exconductora.



Supuestamente Inés Gómez-mont habría señalado a Julio Scherer de recibir una casa en Acapulco como pago de un favor legal. (Instagram/Inés Gómez-Mont)

De acuerdo con el comunicado, en septiembre de 2026 INTERPOL Internacional determinó eliminar los datos de Inés Gómez Mont de sus registros, al considerar que mantenerlos no era compatible con su Estatuto ni con el Reglamento sobre el Tratamiento de Datos.

Ante esta resolución, se presentó una nueva solicitud de Notificación Roja. Sin embargo, en octubre pasado, INTERPOL comunicó que había rechazado la petición. La Fiscalía señaló que esta decisión tuvo consecuencias en el momento en que Inés llegó a Madrid.

"Es de fundamental relevancia señalar que ante la decisión unilateral de INTERPOL de bajar de sus registros la Ficha Roja previamente emitida en contra de Inés 'N', no fue detenida por las autoridades españolas", indicó la dependencia.