¿Ángela Aguilar y Nodal van a ser papás?

En entrevista para Venga la Alegría, el cantante aseguró que Ángela no le ha contado nada al respecto. Incluso, aprovechó el momento frente a las cámaras para enviarle un mensaje y dejarle claro que está al tanto de las especulaciones.

“Ahorita mismo le va a hablar Ángela, a ver si es cierto. No me ha contado. Dije: ‘Ya vi en redes, eh, no me has dicho nada’”, comentó entre risas.

Aunque por ahora no tiene ninguna confirmación, Leonardo reconoció que la posibilidad de que su hermana se convierta en mamá le entusiasma mucho. De hecho, ya se imagina consintiendo a su futuro sobrino o sobrina.

“A mí me encantaría porque es como si yo tuviera un bebé, pero sin la responsabilidad de que sea mío, pues. Así que yo ya le he dicho que: ‘Oye, ya ten un bebé. Me encantaría comprarle botitas y todo, y después cuando me canse, te lo regreso’”, contó.

Leonardo Aguilar habla del cariño que le tiene a Christian Nodal

Más allá de los rumores sobre un posible embarazo, Leonardo también habló de la relación que mantiene con Christian Nodal desde que el cantante comenzó su historia de amor con Ángela. Lejos de referirse a él únicamente como su cuñado, aseguró que la cercanía y el cariño que han construido lo han convertido prácticamente en un hermano.

“Lo adoro, es de verdad. Se hizo como mi hermano de verdad, por la cercanía, por el cariño que le tiene a mi familia”, expresó.

El hijo de Pepe Aguilar también destacó la manera en que Nodal se ha integrado a su familia.

“Eso se me hace que es lo más importante. Puedes ser un artista muy grande y muy famoso como lo es, y no te hace menos grande el llegar y adaptarte a una familia, al contrario, te hace más grande. Te quiero, cuñado”, añadió.

La confianza entre ambos es tal que incluso ha dado pie a algunas bromas. Leonardo contó que Christian ha conseguido ganarse rápidamente el cariño de la gente en Tayahua, Zacatecas, al grado de que a veces parece tener más atenciones que él, pese a conocer a esas personas desde hace muchos años.

“Sí, le tiene que parar el güey un poquito, porque ya en Tayahua, Zacatecas, ya es amigo de todo mundo. Y de que las muchachas y las cocineras, no, es que se pasa, yo las llevo conociendo toda la vida y de repente tipo, Christian no come picante, ¿no?, así que nos sentamos en la mesa. ‘Christian, tu salsita’. ¡Ah, caray!”, relató divertido.