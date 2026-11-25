Leonardo Aguilar habló sobre su relación con Adriana Caballero y la posibilidad de llegar al altar. Aunque no confirmó si ya tiene planes concretos para celebrar su boda con la joven tabasqueña, el cantante dejó claro que está enamorado y que el matrimonio sí forma parte de lo que imagina para su futuro.
Leonardo Aguilar habla de sus planes de boda con Adriana Caballero: “Creo en el matrimonio”
Leonardo Aguilar habla de sus planes de boda con Adriana Caballero
En una entrevista con Sale el Sol, el integrante de la dinastía Aguilar fue cuestionado sobre su noviazgo con la reina de belleza. Sin entrar en detalles sobre una posible propuesta, compartió cómo se encuentra en esta etapa de su vida.
"El amor llegó. Estoy muy contento, estoy en paz, estoy muy enfocado en mis seres queridos, en mi carrera y estoy en la lucha constante de encontrar el balance", dijo.
El cantante explicó que busca mantener un equilibrio entre sus compromisos profesionales y su vida personal. Aunque lleva varios años dedicado a la música, continúa enfocado en consolidar su propio camino dentro del regional mexicano.
Leonardo Aguilar sí piensa en casarse y formar una familia
Al hablar sobre la posibilidad de llegar al altar, Leonardo recordó el matrimonio de sus papás, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez, quienes llevan casi tres décadas juntos. Crecer en una familia donde el amor y el trabajo han sido parte de la vida en pareja influyó en la manera en que ve el compromiso.
"Yo crecí viendo a mis papás casados, siempre, sin problemas, con mucho amor, con mucho trabajo. Yo creo en el amor, creo en el matrimonio, creo en la familia y por supuesto que me encantaría, pero de verdad es que mi enfoque es que llevo muchos años en mi carrera", expresó.
Por ahora, el cantante no dio detalles sobre una posible fecha para la boda ni sobre el lugar en el que podría celebrarse. Sus declaraciones, sin embargo, dejan ver que no descarta dar ese paso con Adriana.
Leonardo Aguilar se compromete con Adriana Caballero
Las declaraciones de Leonardo Aguilar llegan después de que compartiera una fotografía junto a Adriana en sus historias de Instagram. En la imagen, ambos aparecen abrazados y mirándose de frente, mientras ella acerca una mano a la cámara para mostrar un anillo dorado con una piedra al centro.
Aunque el intérprete no acompañó la publicación con una dedicatoria ni confirmó que le hubiera entregado un anillo de compromiso, la imagen provocó felicitaciones y comentarios sobre una posible boda.
La publicación también llamó la atención porque apenas unos días antes Leonardo había dicho que, pese a estar muy enamorado de Adriana y verla como su futura esposa, quería concentrarse primero en su carrera musical.
Durante una entrevista con Ventaneando, cuando le preguntaron por sus planes de matrimonio, respondió: “Primero mi carrera”. Dos días después volvió a hablar de su relación y dejó clara la fuerza de sus sentimientos: “Sigo muy enamorado”.