Leonardo Aguilar habla de sus planes de boda con Adriana Caballero

En una entrevista con Sale el Sol, el integrante de la dinastía Aguilar fue cuestionado sobre su noviazgo con la reina de belleza. Sin entrar en detalles sobre una posible propuesta, compartió cómo se encuentra en esta etapa de su vida.



Adriana Caballero y Leonardo Aguilar (Instagram)

"El amor llegó. Estoy muy contento, estoy en paz, estoy muy enfocado en mis seres queridos, en mi carrera y estoy en la lucha constante de encontrar el balance", dijo.

El cantante explicó que busca mantener un equilibrio entre sus compromisos profesionales y su vida personal. Aunque lleva varios años dedicado a la música, continúa enfocado en consolidar su propio camino dentro del regional mexicano.