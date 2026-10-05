Bruce Willis reaparece en una nueva foto: así luce actualmente el actor tras su diagnóstico de demencia

Emma Heming comparte una foto actual de Bruce Willis

En la fotografía, Bruce Willis aparece disfrutando del sol mientras luce una camiseta blanca con estampado, un sombrero gris tipo bucket y lentes de sol. La imagen ofrece uno de los vistazos más recientes del actor, cuya familia ha optado por mantener su vida privada lejos de la exposición pública.

Junto con la imagen, Emma dedicó un mensaje especial a su esposo y explicó por qué decidió hablar de él durante esta semana de concientización.

“No puedo pasar la Semana Mundial de Concientización sobre la Demencia Frontotemporal sin hablar de Bruce”, escribió la empresaria, quien en los últimos años se ha convertido en una de las principales voces para hablar públicamente sobre esta enfermedad y las necesidades de quienes cuidan a personas con demencia.



Emma aseguró que Bruce es la fuerza que impulsa su labor de defensa y que no permitirá que su diagnóstico sea en vano. También destacó que espera que la experiencia del actor ayude a que otras familias que viven con DFT y otras formas de demencia sean escuchadas y acompañadas.

Hacia el final de su mensaje, Emma habló directamente del legado de su esposo y dejó claro el lugar que Bruce sigue ocupando en su vida: “Él es y siempre será una leyenda”, escribió.

¿Cómo luce actualmente Bruce Willis?

La fotografía de Emma es uno de los registros más recientes que se han compartido públicamente del actor. A diferencia de sus años como una de las grandes estrellas de Hollywood, Bruce lleva tiempo alejado de las alfombras rojas y las producciones cinematográficas.

Su familia es ahora la principal fuente de imágenes y actualizaciones sobre su vida. En los últimos meses, tanto Emma como sus hijas han compartido algunos momentos familiares que muestran al actor acompañado por las personas más cercanas a él.

En marzo, por ejemplo, Demi Moore publicó fotografías de Bruce con su nieta Louetta para celebrar su cumpleaños número 71. Meses después, Tallulah también compartió una fotografía junto a su padre.

La nueva imagen publicada por Emma, sin embargo, tiene un significado particular porque forma parte de su trabajo para visibilizar la demencia frontotemporal y las experiencias de las familias que conviven con ella.

