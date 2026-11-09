Bruce Willis habría sufrido un fuerte deterioro por la demencia: "A veces parece un bebé"

Bruce Willis habría sufrido un fuerte deterioro por la demencia

A casi cuatro años de que su familia hiciera público el diagnóstico de demencia frontotemporal (FTD) del protagonista de Duro de matar, un nuevo reporte sobre su estado actual describe un importante deterioro en sus capacidades cognitivas y cambios en su comportamiento.

De acuerdo con el medio estadounidense, una fuente cercana al actor aseguró que su condición habría empeorado considerablemente y que actualmente parece vivir cada vez más inmerso en su propio mundo.



“A veces parece un bebé que mira un objeto con curiosidad, simplemente absorbiéndolo”, aseguró la fuente. También describió que, en ocasiones, Bruce parece observar los objetos con una curiosidad infantil, como si los estuviera descubriendo por primera vez.

No obstante, hasta ahora, la familia Willis no ha confirmado públicamente los detalles de este nuevo reporte y el representante del actor no había respondido a la solicitud de comentarios de Page Six.

¿Cómo ha avanzado la demencia frontotemporal de Bruce Willis?

Bruce Willis anunció su retiro de la actuación en marzo de 2022, después de que su familia revelara que había sido diagnosticado con afasia, un trastorno que afecta la capacidad de comunicación y lenguaje.

Casi un año después, en febrero de 2023, sus seres queridos compartieron que su condición había progresado y que los médicos habían establecido un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal.

En aquel momento, su familia explicó que, aunque había sido doloroso recibir la noticia, contar finalmente con un diagnóstico les permitía comprender mejor lo que estaba ocurriendo.

La demencia frontotemporal es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Puede provocar alteraciones en el lenguaje, la conducta, la personalidad y las funciones ejecutivas. Su evolución es progresiva, aunque los síntomas y la velocidad con la que avanza varían de una persona a otra.

En el caso de Bruce, su esposa ha explicado que la variante que padece afecta principalmente el lenguaje y la comunicación.

De hecho, Emma Heming ha aclarado en distintas entrevistas que la enfermedad no debe confundirse con el Alzheimer, pues no afecta necesariamente la memoria de la misma manera.

En junio de 2026, durante una conversación en el podcast The Bossticks, Emma explicó que Bruce todavía reconoce a las personas de su familia, una aclaración importante ante las constantes preguntas sobre si el actor recuerda a sus seres queridos.