Britney Spears podría estar preparando una nueva etapa musical. La cantante viajó a Londres, donde se instaló desde el jueves en un hotel de cinco estrellas y alquiló un estudio privado para trabajar en nuevas canciones, de acuerdo con información publicada por The Sun.
¿Britney Spears regresa a la música? La cantante viaja a Londres para grabar nuevas canciones
Britney Spears viaja a Londres para grabar nueva música
La visita representa un movimiento inesperado para la intérprete de éxitos como Gimme More, quien en 2024 aseguró que “nunca volvería a la industria musical”. Ahora, según el diario británico, está explorando nuevos sonidos e ideas para sus próximos temas.
La propia Britney Spears dio algunas pistas de su estancia en Reino Unido a través de Instagram. En un video de su llegada a la capital británica, intentó imitar el acento local y expresó su emoción por regresar a la ciudad.
“Hace muchísimo tiempo que no voy a Londres. ¡Aquí vamos! Está lloviendo a cántaros afuera”, comentó.
En el texto que acompañó la publicación, también mencionó que aprovecharía el viaje para trabajar en su línea de joyería.
La estancia de Britney en la capital británica ocurre ocho años después de su última presentación pública en Reino Unido, cuando formó parte de la gira Piece of Me. Durante su visita, la cantante compartió otro video desde un Mercedes con chófer mientras recorría las calles del West End.
Una fuente citada por el medio aseguró que la cantante está contenta de regresar al país y conserva buenos recuerdos de sus anteriores visitas. “Britney está muy emocionada de estar de vuelta. Guarda muy buenos recuerdos del Reino Unido”, comentó.
Aunque sus representantes no hicieron declaraciones sobre el viaje, la publicación señala que la artista está aprovechando su estancia para experimentar con nuevas propuestas musicales.
Britney Spears aseguró que no volvería a la música
El posible regreso de Britney Spears al estudio llama la atención porque hace dos años la cantante había descartado retomar su carrera musical. En 2024 afirmó que nunca volvería a hacer música y, en enero, también prometió que no volvería a presentarse en Estados Unidos.
Su visita a Londres llega después del lanzamiento de una edición especial por el 25 aniversario de su tercer álbum de estudio, Britney, que incluyó canciones inéditas y la promoción de su nueva línea de joyería B Tiny.
La cantante también atraviesa una nueva etapa personal desde que en noviembre de 2021 terminó la tutela legal que durante casi 14 años estuvo bajo el control de su padre, Jamie Spears. Durante ese periodo, él tuvo poder sobre distintos aspectos de su vida, incluidas sus finanzas y decisiones médicas y personales.
El fin de ese acuerdo fue celebrado por sus seguidores, que durante años impulsaron el movimiento #FreeBritney para exigir que recuperara el control de su vida.
Por ahora, no hay un anuncio oficial sobre un nuevo álbum ni fechas de lanzamiento. Sin embargo, su viaje a Londres y el trabajo en el estudio abren la posibilidad de que Britney esté reconsiderando su relación con la música.