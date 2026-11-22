Britney Spears viaja a Londres para grabar nueva música

La visita representa un movimiento inesperado para la intérprete de éxitos como Gimme More, quien en 2024 aseguró que “nunca volvería a la industria musical”. Ahora, según el diario británico, está explorando nuevos sonidos e ideas para sus próximos temas.

La propia Britney Spears dio algunas pistas de su estancia en Reino Unido a través de Instagram. En un video de su llegada a la capital británica, intentó imitar el acento local y expresó su emoción por regresar a la ciudad.

“Hace muchísimo tiempo que no voy a Londres. ¡Aquí vamos! Está lloviendo a cántaros afuera”, comentó.



Britney Spears (Getty Images)

En el texto que acompañó la publicación, también mencionó que aprovecharía el viaje para trabajar en su línea de joyería.

La estancia de Britney en la capital británica ocurre ocho años después de su última presentación pública en Reino Unido, cuando formó parte de la gira Piece of Me. Durante su visita, la cantante compartió otro video desde un Mercedes con chófer mientras recorría las calles del West End.

Una fuente citada por el medio aseguró que la cantante está contenta de regresar al país y conserva buenos recuerdos de sus anteriores visitas. “Britney está muy emocionada de estar de vuelta. Guarda muy buenos recuerdos del Reino Unido”, comentó.

Aunque sus representantes no hicieron declaraciones sobre el viaje, la publicación señala que la artista está aprovechando su estancia para experimentar con nuevas propuestas musicales.