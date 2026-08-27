Jaden James, hijo de Britney Spears, debuta como embajador de MAC

Hijo de Britney es el nuevo Mac Boy

La línea Fix+ es una de las más aclamadas de la firma, sus fórmulas llevan años en el mercado y no por nada sus clientes las sigue añadiendo en su lista de favoritos.

Lo que esta nueva etapa de Mac junto con Jaden James quiere decirnos es que no se trata de un nepo baby más.

¿Quién es Jaden James, el hijo de Britney Spears?

Jaden nació el 12 de septiembre de 2006 y es el hijo menor de Britney Spears y Kevin Federline. Tiene un hermano mayor, Kevin Federline, con quien ha mantenido una relación muy cercana desde la infancia.

Durante gran parte de su vida creció lejos del foco mediático debido a la larga batalla legal por la custodia de sus padres. En 2023 se mudó junto a Kevin Federline y sus hermanos a Hawái, una decisión que Britney apoyó públicamente. Meses después, madre e hijo comenzaron un proceso de reconciliación y, desde entonces, han retomado el contacto de manera privada.

Hoy, Jaden lleva una vida mucho más discreta que la de sus famosos padres y ha mostrado interés por la música y la producción, manteniéndose alejado de la exposición constante de Hollywood.

