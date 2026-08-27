Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Belleza

Jaden James, hijo de Britney Spears, debuta como embajador de MAC

Jaden James comienza una nueva etapa en el mundo beauty como imagen de MAC Cosmetics
jue 27 agosto 2026 01:10 PM
Añadir Quién en Google
jaden james fix + mac.jpg
Jaden James es el Mac Boy que no sabíamos que necesitábamos (vía Instagram (@maccosmetics))

Jaden James siempre ha sido un apasionado del mundo de la moda y su talento en el modelaje le ha abierto puertas en varias industrias, ahora también en la del beauty. Mac Cosmetics nombró al hijo de Britney Spears como embajador de la firma en un twist muy interesante y creativo para la misma.

Esta campaña está enfocada en descubrir quién es realmente Jaden James ya que es globalmente conocido por ser hijo de Britney Spears pero, la realidad es que él tiene ya trayectoria en la música y el modelaje.

Publicidad

Who the F*ck is Jaden James?, la campaña de Mac que enaltece al nepo baby

Jaden protagoniza esta campaña con un wet hair look que da la impresión de que se extiende hasta el rostro, dándole ese aire rockero y sexy.

Jaden james wet look
Un wet look que entendió toda la vibra (vía Instagram (@jadenjames))

Entre los productos destaca el Fix+ setting spray, uno de los sellos imperdibles de la marca. Es ahí dónde el diseño de los creadores artísticos Nicola Formichetty y Alisha Kothari comienza a cobrar todo el sentido. Una campaña que nos remarca que la masculinidad está siempre presente en el mundo del beauty. Entre otras curiosidades que destapa esta campaña es su rutina de skincare, que asegura se basa en hidratación.

jaden james for mac .jpg
Fix+ Setting spray que hidrata, fija y refresca (vía Instagram (@maccosmetics) )

Publicidad

Hijo de Britney es el nuevo Mac Boy

La línea Fix+ es una de las más aclamadas de la firma, sus fórmulas llevan años en el mercado y no por nada sus clientes las sigue añadiendo en su lista de favoritos.

Lo que esta nueva etapa de Mac junto con Jaden James quiere decirnos es que no se trata de un nepo baby más.

PORTADA (4).jpg
5 peinados fáciles para el regreso a clases que te harán ver arreglada sin esfuerzo La clave para verte más arreglada no está en hacerte el peinado más complicado, sino en saber darle un twist a lo que ya haces todos los días. Te dejamos algunas ideas para este regreso a clases.

¿Quién es Jaden James, el hijo de Britney Spears?

Jaden nació el 12 de septiembre de 2006 y es el hijo menor de Britney Spears y Kevin Federline. Tiene un hermano mayor, Kevin Federline, con quien ha mantenido una relación muy cercana desde la infancia.

Durante gran parte de su vida creció lejos del foco mediático debido a la larga batalla legal por la custodia de sus padres. En 2023 se mudó junto a Kevin Federline y sus hermanos a Hawái, una decisión que Britney apoyó públicamente. Meses después, madre e hijo comenzaron un proceso de reconciliación y, desde entonces, han retomado el contacto de manera privada.

Hoy, Jaden lleva una vida mucho más discreta que la de sus famosos padres y ha mostrado interés por la música y la producción, manteniéndose alejado de la exposición constante de Hollywood.

Publicidad

Tags

Framing Britney Spears MAC Cosmetics

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Campos.jpg

Publicidad