Amaia Montero decidió hablar sin filtros sobre uno de los periodos más difíciles de su vida en una reciente entrevista con EL PAÍS, la cantante recordó los años en los que estuvo alejada de los escenarios, reveló que llegó a pasar siete años prácticamente en cama y habló de su recuperación, su regreso a La Oreja de Van Gogh y el impacto que han tenido las críticas en redes sociales.
Amaia Montero habla sus años más difíciles y las críticas que enfrenta: “Me he querido ir de este mundo”
Amaia Montero habla de los años más difíciles de su vida y las críticas que enfrenta
“Cuando sales del puto infierno, cuando te tiras siete años en la cama, cuando has estado ingresada en un psiquiátrico, cuando te has querido ir de este mundo en dos ocasiones porque no ves nada más allá… Y, de repente, lo supero, y ya superarlo es la hostia”, compartió la cantante al recordar el proceso que atravesó antes de volver a la música.
En la entrevista, la cantante y sus compañeros Xabi San Martín, Haritz Garde y Álvaro Fuentes hablaron de las controversias que han acompañado su regreso, de los comentarios sobre su desempeño vocal y de los planes que tienen para el futuro.
El regreso de Amaia a los escenarios ha estado acompañada de una intensa conversación en redes sociales. Algunos videos de sus conciertos se han viralizado por momentos en los que ha tenido dificultades vocales, además de comentarios sobre su apariencia física.
La cantante reconoció que esas reacciones le han provocado sufrimiento, especialmente porque siente que no solo la afectan a ella, sino también a sus compañeros, su familia y el equipo que trabaja en la gira. Sin embargo, dejó claro que no piensa esconderse ni disculparse por no ofrecer presentaciones perfectas.
“A mí que me llamen gorda no me importa, porque estoy gorda. Ya adelgazaré cuando me dé la gana”, dijo al referirse a los comentarios sobre su cuerpo. También cuestionó las interpretaciones que sugieren que sus compañeros se están aprovechando de ella o que no la cuidan: consideró que ese tipo de señalamientos son machistas y paternalistas.
Amaia también habló de su sensibilidad y de la importancia de no confundirla con debilidad. “Que sea fuerte no significa que no sea sensible”, expresó, al explicar cómo ha aprendido a convivir con la exposición pública después de atravesar una etapa personal especialmente complicada.
La Oreja de Van Gogh defiende la voz de Amaia y su regreso a los escenarios
Los integrantes de La Oreja de Van Gogh respaldaron a la cantante frente a las críticas sobre su desempeño vocal. Aunque Xabi San Martín reconoció que ha habido conciertos en los que cometieron errores, sus compañeros destacaron la evolución de Amaia desde que retomaron los ensayos y las presentaciones en vivo.
“Es la mejor Amaia que he conocido en toda mi vida, tanto personalmente como artísticamente. Incluso con fallos, son los mejores conciertos de nuestra vida”, afirmó Álvaro Fuentes. Haritz Garde también aseguró que la cantante está cantando mejor que nunca, mientras que Xabi la describió como una fuerza fundamental para la banda.
El grupo defendió, además, la honestidad de sus presentaciones: no buscan ocultar los errores ni ofrecer una versión artificial de lo que ocurre sobre el escenario. Para ellos, la imperfección también forma parte de la experiencia de un concierto en vivo.
La gira Tantas cosas que contar, que comenzó en Bilbao en mayo de 2026, ha reunido a miles de seguidores y ha recuperado canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones. La banda también tiene previsto llevar esta etapa a Latinoamérica y Estados Unidos durante 2027.