Amaia Montero habla de los años más difíciles de su vida y las críticas que enfrenta

“Cuando sales del puto infierno, cuando te tiras siete años en la cama, cuando has estado ingresada en un psiquiátrico, cuando te has querido ir de este mundo en dos ocasiones porque no ves nada más allá… Y, de repente, lo supero, y ya superarlo es la hostia”, compartió la cantante al recordar el proceso que atravesó antes de volver a la música.

En la entrevista, la cantante y sus compañeros Xabi San Martín, Haritz Garde y Álvaro Fuentes hablaron de las controversias que han acompañado su regreso, de los comentarios sobre su desempeño vocal y de los planes que tienen para el futuro.



El regreso de Amaia a los escenarios ha estado acompañada de una intensa conversación en redes sociales. Algunos videos de sus conciertos se han viralizado por momentos en los que ha tenido dificultades vocales, además de comentarios sobre su apariencia física.

La cantante reconoció que esas reacciones le han provocado sufrimiento, especialmente porque siente que no solo la afectan a ella, sino también a sus compañeros, su familia y el equipo que trabaja en la gira. Sin embargo, dejó claro que no piensa esconderse ni disculparse por no ofrecer presentaciones perfectas.

“A mí que me llamen gorda no me importa, porque estoy gorda. Ya adelgazaré cuando me dé la gana”, dijo al referirse a los comentarios sobre su cuerpo. También cuestionó las interpretaciones que sugieren que sus compañeros se están aprovechando de ella o que no la cuidan: consideró que ese tipo de señalamientos son machistas y paternalistas.

Amaia también habló de su sensibilidad y de la importancia de no confundirla con debilidad. “Que sea fuerte no significa que no sea sensible”, expresó, al explicar cómo ha aprendido a convivir con la exposición pública después de atravesar una etapa personal especialmente complicada.

