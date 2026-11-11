Belinda lanza mensaje sobre "falsas amistades" tras fotos de Renata Notni con Gonzalo Hevia Baillères

¿Por qué fans relacionan el mensaje de Belinda con Renata Notni?

La conversación comenzó después de que se difundieran fotografías de Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères paseando juntos y tomados de la mano en West Hollywood, Los Ángeles. Las imágenes, despertaron especulaciones sobre un posible romance entre ambos, aunque ninguno ha confirmado públicamente una relación.

Poco después de que circularan las fotografías, Belinda publicó un mensaje sobre las falsas amistades acompañado de una canción cuya letra también llamó la atención de sus seguidores. Aunque no hizo referencia directa a nadie, la publicación abrió interrogantes sobre el estado actual de su amistad con Renata.



La frase que publicó la cantante en una historia de Instagram fue contundente: “Unfollow a las amistades falsas”. Pero no fue lo único que llamó la atención. Belinda acompañó el mensaje con la canción “Amiga mía, ese hombre no se toca”, en la versión de Mentiras: La serie, musical que protagoniza.

La coincidencia entre la publicación y las imágenes de Renata Notni con el empresario provocó que los seguidores de Belinda interpretaran el mensaje como una posible indirecta para la actriz. Sin embargo, la cantante no mencionó ningún nombre ni aclaró a quién estaba dirigido.

El nombre del empresario no es ajeno a la historia sentimental de Belinda. Durante varios años fue relacionado con la cantante, especialmente entre 2022 y 2025, aunque ninguno de los dos confirmó formalmente un noviazgo.

Por eso, la aparición de Renata junto a él llamó especialmente la atención de los seguidores de la intérprete, sobre todo porque ambas habían mostrado cercanía en distintos momentos y compartido espacios profesionales.

A partir de las fotografías, usuarios en redes sociales comenzaron a cuestionar la relación entre las dos actrices y a preguntarse si la publicación de Belinda tenía alguna conexión con lo ocurrido. Otros señalaron que la cantante y Renata ya no se siguen en Instagram, un detalle que alimentó todavía más las especulaciones.