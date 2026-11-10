Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères son captados juntos en Los Ángeles y desatan rumores de romance

Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères son captados juntos en Los Ángeles

Las imágenes muestran a Renata y Gonzalo juntos durante su salida por Los Ángeles, una aparición que cobra relevancia por sus recientes historias sentimentales y la atención que ambos han generado en los últimos meses.

Para Gonzalo, esta no es la primera vez que su vida personal ocupa los titulares, ya que en marzo pasado, Quién publicó fotografías en las que aparecía besándose con la actriz británica Emma Watson, después de que ambos compartieran unas vacaciones en los Alpes a finales del año pasado.

Antes, entre 2023 y 2025, el empresario fue relacionado con la cantante Belinda, sin embargo ninguno de los dos confirmó la relación.

La cercanía entre Renata Notni y el empresario también se da meses después de que la actriz terminara su relación con Diego Boneta, con quien mantuvo un noviazgo de cinco años.



Renata Notni (Getty Images)

La ruptura de Renata y Diego se dio a conocer en marzo de este mismo año. Aunque al principio la actriz prefirió no hablar públicamente del tema, semanas después se refirió por primera vez al final de su relación y dejó claro que entre ellos no había conflictos.

“Ya no estamos juntos, como bien saben. Lo que sí les puedo decir es que hay mucho cariño y mucho respeto entre los dos. Genuinamente cada uno quiere lo mejor el uno para el otro y bueno, pues así son las cosas”, declaró ante los medios.

En esa misma conversación, Renata aseguró que ambos se encontraban tranquilos y que conservaban el cariño que construyeron durante los años que estuvieron juntos: “Los dos estamos muy bien, como les digo, hay mucho cariño y mucho respeto, sobre todo entre nosotros. Y nada, creo que nos quedamos con eso. Estamos los dos muy tranquilos”, insistió.