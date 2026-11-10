Renata Notni parece estar comenzando una nueva historia de amor. La actriz fue captada caminando de la mano del empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères durante una salida de compras por West Hollywood, en Los Ángeles, California.
Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères son captados juntos en Los Ángeles y desatan rumores de romance
Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères son captados juntos en Los Ángeles
Las imágenes muestran a Renata y Gonzalo juntos durante su salida por Los Ángeles, una aparición que cobra relevancia por sus recientes historias sentimentales y la atención que ambos han generado en los últimos meses.
Para Gonzalo, esta no es la primera vez que su vida personal ocupa los titulares, ya que en marzo pasado, Quién publicó fotografías en las que aparecía besándose con la actriz británica Emma Watson, después de que ambos compartieran unas vacaciones en los Alpes a finales del año pasado.
Antes, entre 2023 y 2025, el empresario fue relacionado con la cantante Belinda, sin embargo ninguno de los dos confirmó la relación.
La cercanía entre Renata Notni y el empresario también se da meses después de que la actriz terminara su relación con Diego Boneta, con quien mantuvo un noviazgo de cinco años.
La ruptura de Renata y Diego se dio a conocer en marzo de este mismo año. Aunque al principio la actriz prefirió no hablar públicamente del tema, semanas después se refirió por primera vez al final de su relación y dejó claro que entre ellos no había conflictos.
“Ya no estamos juntos, como bien saben. Lo que sí les puedo decir es que hay mucho cariño y mucho respeto entre los dos. Genuinamente cada uno quiere lo mejor el uno para el otro y bueno, pues así son las cosas”, declaró ante los medios.
En esa misma conversación, Renata aseguró que ambos se encontraban tranquilos y que conservaban el cariño que construyeron durante los años que estuvieron juntos: “Los dos estamos muy bien, como les digo, hay mucho cariño y mucho respeto, sobre todo entre nosotros. Y nada, creo que nos quedamos con eso. Estamos los dos muy tranquilos”, insistió.
¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères?
Gonzalo Hevia Baillères es un empresario mexicano e integrante de la cuarta generación de la familia Baillères, una de las dinastías empresariales más importantes del país. Es hijo de Gonzalo Hevia y Tere Baillères, la menor de los hijos de Alberto Baillères y Tere Gual. También es hermano de Tamara Baillères.
La familia está vinculada a Grupo Bal, conglomerado fundado por Alberto Baillères y que actualmente preside Alejandro Baillères, tío de Gonzalo. Sin embargo, el empresario ha desarrollado su propio camino en los negocios, con especial interés en la tecnología y la innovación.
Su filosofía de liderazgo está marcada por la curiosidad, la resiliencia y la urgencia, además de valorar a las personas proactivas y motivadas, capaces de combinar inteligencia, intuición e iniciativa.
Uno de sus proyectos es Lok, una startup de movilidad y logística de la que es fundador y CEO. La empresa desarrolla soluciones para facilitar las compras en línea mediante una red de lockers inteligentes instalados en distintos puntos. Estos permiten a los usuarios y a las compañías entregar, recibir y devolver paquetes de manera más eficiente y segura.
En el ámbito deportivo, el empresario también se incorporó al grupo propietario de los Seattle Seahawks, equipo de la NFL, a través de su firma de inversión HBeyond.
La operación se concretó tras el cierre de la venta de la franquicia a la familia Khosla, en una transacción valuada en 9 mil 612 millones de dólares. El anuncio oficial del cierre se realizó el 3 de septiembre de 2026, fecha en la que se confirmó la nueva estructura de propiedad del equipo.