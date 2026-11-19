Toño Mauri es hospitalizado por neumonía; revela que una bacteria se reactivó en sus pulmones

En entrevista con Sale el Sol, el actor explicó que, debido al doble trasplante de pulmón que recibió en 2020, cualquier infección representa un riesgo importante para su salud. Aunque los médicos detectaron la neumonía a tiempo, reconoció que volver al hospital fue una experiencia complicada por los recuerdos de las numerosas intervenciones y tratamientos que ha enfrentado.

“Estuve seis días, estuve una semana completa, que para mí cada vez que entro al hospital es una odisea, porque me empiezan a venir obviamente los recuerdos de todo lo que ha pasado, entonces mi cuerpo, pues ya tiene ese trauma. Desde que me ponen el suero, desde que me ponen los antibióticos, pues yo empiezo a reaccionar de otra manera”, compartió.



Toño Mauri (Getty Images)

Toño Mauri también reconoció que la neumonía podía convertirse en una complicación grave por su condición, pero agradeció que el diagnóstico llegara a tiempo y destacó la atención que recibió del personal médico.

“Lo detectamos a tiempo, pero sí llegué ya con neumonía hospital, tú sabes que la neumonía es lo más peligroso para nosotros, pero los doctores muy bien, la verdad es que, bueno, y obviamente Dios que no me suelta, no, la verdad es que me quieren mucho porque ya van varias”, expresó.