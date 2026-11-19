Toño Mauri tuvo que permanecer seis días hospitalizado debido a una fuerte neumonía. El actor contó que este nuevo problema de salud está relacionado con una bacteria que permanece en sus pulmones desde hace aproximadamente dos años y medio, cuando la adquirió tras consumir agua contaminada.
Toño Mauri fue hospitalizado por una neumonía y revela que una bacteria volvió a activarse en sus pulmones
Toño Mauri es hospitalizado por neumonía; revela que una bacteria se reactivó en sus pulmones
En entrevista con Sale el Sol, el actor explicó que, debido al doble trasplante de pulmón que recibió en 2020, cualquier infección representa un riesgo importante para su salud. Aunque los médicos detectaron la neumonía a tiempo, reconoció que volver al hospital fue una experiencia complicada por los recuerdos de las numerosas intervenciones y tratamientos que ha enfrentado.
“Estuve seis días, estuve una semana completa, que para mí cada vez que entro al hospital es una odisea, porque me empiezan a venir obviamente los recuerdos de todo lo que ha pasado, entonces mi cuerpo, pues ya tiene ese trauma. Desde que me ponen el suero, desde que me ponen los antibióticos, pues yo empiezo a reaccionar de otra manera”, compartió.
Toño Mauri también reconoció que la neumonía podía convertirse en una complicación grave por su condición, pero agradeció que el diagnóstico llegara a tiempo y destacó la atención que recibió del personal médico.
“Lo detectamos a tiempo, pero sí llegué ya con neumonía hospital, tú sabes que la neumonía es lo más peligroso para nosotros, pero los doctores muy bien, la verdad es que, bueno, y obviamente Dios que no me suelta, no, la verdad es que me quieren mucho porque ya van varias”, expresó.
La bacteria que Toño Mauri tiene en los pulmones volvió a activarse
El actor explicó que la bacteria que provocó esta nueva neumonía fue detectada por primera vez hace dos años y medio, después de que consumiera agua contaminada. En aquella ocasión tuvo que seguir un tratamiento prolongado, que duró alrededor de un año.
Aunque consiguió controlar la infección, el microorganismo no desapareció por completo. Según relató, permaneció inactivo en su organismo hasta que volvió a manifestarse recientemente.
“Las personas que estamos inmunocomprometidas y tenemos que tener siempre las defensas muy abajo, somos más susceptibles a tomar esas bacterias, estos hongos”, explicó al hablar de los riesgos que enfrentan quienes han recibido un trasplante.
Sobre el tratamiento que recibió anteriormente, recordó: “A mí hace dos años y medio fue cuando me lo detectaron por primera vez, fue un tratamiento muy largo, duró un año todo el tratamiento y de alguna manera se erradica, pero no se muere, es un hongo, una bacteria que se queda ahí dormida y puede volver a despertar, que fue el caso de ahorita”.
Por esa razón, Mauri sabe que debe mantenerse especialmente atento ante cualquier síntoma de enfermedad. Incluso una infección respiratoria que para otras personas podría parecer menor puede representar un peligro para quienes viven con un trasplante: “Para todos los que tenemos un trasplante, alguna gripa, para nosotros es una pulmonía”, advirtió.
Toño Mauri cumplirá seis años de su doble trasplante de pulmón
A pesar de esta reciente hospitalización, Toño Mauri aseguró que se encuentra contento y agradecido por el momento que vive junto a su familia. Entre las noticias que lo tienen especialmente emocionado está el nacimiento de su tercer nieto en Miami y la próxima llegada de su cuarto nieto, hijo de Toño y Andrea.
“Y aquí estoy, mira, feliz, la verdad ya estoy muy contento con mi familia, acaba de nacer mi tercer nieto allá en Miami y ahora viene mi cuarto nieto, ya unos días, hijo de Toño y de Andrea, así que, ¿qué más puedo pedir?, ¿qué le pido más a la vida?”, expresó.
Además, el próximo 15 de diciembre tendrá una fecha muy significativa, cumplirá seis años del doble trasplante de pulmón al que se sometió en Florida. Para él, llegar a este aniversario representa una oportunidad que no da por sentada.
“Salud en general está muy bien, en diciembre, el 15 de este mes cumplo 6 años de mi trasplante y pues imagínate, para mí poder decir que cumplir seis años, pues la verdad es una bendición, una bendición, un regalo de vida, un regalo de Dios”, comentó.
Para conmemorar el aniversario, Mauri planea reunirse con sus familiares y personas más cercanas. Más que organizar una gran fiesta, prefiere dedicar ese día a quienes lo han acompañado durante su recuperación.
“Trato de hacer lo que más puedo porque ahora sí cada año lo valoro muchísimo y más que fiesta y más que una cosa más grande, procuro estar con las personas más cercanas, que sobre todo que son mi familia antes que nada”, concluyó.