Toño Mauri revela cómo contrajo la bacteria que puso en riesgo su salud

Toño Mauri cuenta el tratamiento que recibió

Toño Mauri detalló que el tratamiento que tuvo que seguir para combatir esta bacteria fue muy agresivo.

Toño Mauri de nuevo está enfermo de los pulmones. ( Agencia México)

“Me tuvieron que poner un catéter que tengo aquí, que va directo al corazón para poder un antibiótico que me lo pone Carla mi esposa, luego antibiótico tomado y después unas vaporizaciones, que me tengo que poder, dos al día. Me daba mucho dolor de cabeza, me mareaba, es una sensación muy incómoda, sientes eso, como que no estás a gusto, me daba un poco de ansiedad, también en las noches. Entonces, hay que atacarla de esa forma, con ese tipo de antibióticos”, explicó.

Aunque no hay forma de saber cuándo y cómo adquirió la bacteria, el actor compartió que los doctores le explicaron una de las formas más comunes en las que se puede adquirir, pues de acuerdo con él, es muy común en personas que recibieron un trasplante,

“Es una bacteria que, por lo regular, está en el agua contaminada, a lo mejor en los hielos, cuando vas a un restaurante y el agua de los hielos no está limpia, agarras esta bacteria que produce abscesos en los pulmones, se llama mycobacterium abscessus e inmediatamente te da una neumonía”.