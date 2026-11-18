Julio Iglesias enfrenta una investigación en España ante acusaciones de agresión sexual y maltrato

La decisión representa un nuevo paso en el proceso iniciado por las exempleadas, quienes aseguran haber sufrido abusos mientras trabajaban para el intérprete, de 83 años. La justicia española considera que los testimonios aportados justifican comenzar una investigación, aunque todavía no se ha determinado la responsabilidad del cantante.

"El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha admitido la querella presentada por dos trabajadores contra el cantante Julio Iglesias por delitos contra la libertad sexual, así como por los de lesiones y trato degradante", informó este miércoles la justicia española en un comunicado.



Julio Iglesias (Getty Images)

El tribunal señaló que el testimonio de las denunciantes "constituye un principio de prueba de los hechos que justifica el inicio de la investigación penal". Como parte de las primeras diligencias, el magistrado Antonio Piña citó a las dos mujeres para que declaren de manera presencial "el día 3 de febrero del próximo año".

Por ahora, la justicia no les concedió la condición de testigos protegidos ni ordenó medidas de alejamiento. Según el comunicado, la querella no aporta elementos concretos que demuestren "la especial situación de peligro exigida por la ley".

El juez también advirtió que algunos de los delitos denunciados podrían haber prescrito, un aspecto que deberá considerarse durante el procedimiento. La investigación busca determinar si existen elementos suficientes para acreditar las acusaciones presentadas por sus exempleadas.