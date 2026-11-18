Julio Iglesias enfrenta una investigación penal en España luego de que un juez de la Audiencia Nacional admitiera a trámite una querella presentada por dos mujeres que trabajaron en sus propiedades de Bahamas y República Dominicana. Ambas acusan al cantante de agresiones sexuales y malos tratos durante 2021.
Julio Iglesias enfrenta una investigación en España ante acusaciones de agresión sexual y maltrato
Julio Iglesias enfrenta una investigación en España ante acusaciones de agresión sexual y maltrato
La decisión representa un nuevo paso en el proceso iniciado por las exempleadas, quienes aseguran haber sufrido abusos mientras trabajaban para el intérprete, de 83 años. La justicia española considera que los testimonios aportados justifican comenzar una investigación, aunque todavía no se ha determinado la responsabilidad del cantante.
"El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha admitido la querella presentada por dos trabajadores contra el cantante Julio Iglesias por delitos contra la libertad sexual, así como por los de lesiones y trato degradante", informó este miércoles la justicia española en un comunicado.
El tribunal señaló que el testimonio de las denunciantes "constituye un principio de prueba de los hechos que justifica el inicio de la investigación penal". Como parte de las primeras diligencias, el magistrado Antonio Piña citó a las dos mujeres para que declaren de manera presencial "el día 3 de febrero del próximo año".
Por ahora, la justicia no les concedió la condición de testigos protegidos ni ordenó medidas de alejamiento. Según el comunicado, la querella no aporta elementos concretos que demuestren "la especial situación de peligro exigida por la ley".
El juez también advirtió que algunos de los delitos denunciados podrían haber prescrito, un aspecto que deberá considerarse durante el procedimiento. La investigación busca determinar si existen elementos suficientes para acreditar las acusaciones presentadas por sus exempleadas.
¿De qué acusan a Julio Iglesias sus exempleadas?
Las dos mujeres sostienen que sufrieron agresiones y acoso sexual, además de malos tratos, durante el tiempo que trabajaron en las propiedades de Julio Iglesias en el Caribe.
De acuerdo con los testimonios recopilados por Women's Link Worldwide y Amnistía Internacional, el cantante "las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato".
Entre las pruebas entregadas a las autoridades se encuentra una fotografía en la que se observa un moretón en el brazo de una de las denunciantes. También se presentaron imágenes de dos marcas en uno de sus muslos que, según la querella, podrían corresponder a una mordedura. La mujer sostiene que esas lesiones fueron consecuencia de su participación forzada en "actos de contenido sexual".
La denuncia incluye acusaciones por delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. Sin embargo, el juez decidió no investigar los señalamientos por trata de seres humanos ni los relacionados con delitos contra los derechos de los trabajadores, que también estaban contemplados en la querella.
Julio Iglesias niega las acusaciones en su contra
Julio Iglesias ha rechazado las versiones de las dos mujeres y ha calificado los señalamientos como "absolutamente falsas". También ha negado "haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer".
La primera querella fue presentada en enero, pero la Audiencia Nacional la archivó. En septiembre, las exempleadas interpusieron una nueva denuncia, representadas por la organización Women's Link Worldwide.
La ONG sostiene que los tribunales españoles pueden investigar los hechos debido a una legislación que "permite investigar y perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España".