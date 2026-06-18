Julio Iglesias acaba de ganar una victoria en los tribunales. La Audiencia Nacional española ordenó a la Fiscalía entregar al cantante una copia de las investigaciones realizadas tras las denuncias por agresión sexual y otros delitos presentadas por dos mujeres, un material que incluye tanto las denuncias como las declaraciones de las testigos protegidas.
Julio Iglesias logra victoria judicial: tendrá acceso a las denuncias contra él por agresión sexual
Julio Iglesias logra victoria judicial: tendrá acceso a las denuncias contra él por agresión sexual
La resolución, dada a conocer por el medio español El Mundo, considera que negarle el acceso a esos documentos vulneraba su derecho de defensa.
La Fiscalía había archivado previamente el caso al concluir que los hechos denunciados, ocurridos presuntamente fuera de España, no estaban bajo jurisdicción española. Sin embargo, cuando el artista solicitó el expediente completo, el Ministerio Público rechazó la petición.
Fue entonces cuando su abogado, José Antonio Choclán, llevó el asunto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
La magistrada Emilia Peraile Martínez determinó que el acceso al expediente forma parte del derecho de defensa, incluso cuando la persona señalada no ha sido formalmente investigada.
En su resolución, subrayó que el conocimiento público que tuvo parte del contenido de las denuncias pudo afectar la imagen y reputación del intérprete de "La vida sigue igual".
La jueza también recordó que las propias normas internas de la Fiscalía contemplan el acceso a las diligencias cuando existe un interés legítimo. A su juicio, si terceros pueden obtener información en determinados supuestos, con mayor razón debe hacerlo quien ha sido objeto de las acusaciones.
La información será entregada con datos protegidos
No obstante, aunque la Audiencia Nacional falló a favor de Julio Iglesias, estableció que la documentación deberá ser entregada con los datos personales de las denunciantes y testigos debidamente anonimizados para proteger su identidad y privacidad.
La sentencia aún puede ser recurrida, pero representa un triunfo legal para el cantante de 82 años, quien en los últimos años ha mantenido un perfil discreto mientras continúa siendo una de las figuras más reconocidas de la música en español.