Julio Iglesias logra victoria judicial: tendrá acceso a las denuncias contra él por agresión sexual

La resolución, dada a conocer por el medio español El Mundo, considera que negarle el acceso a esos documentos vulneraba su derecho de defensa.

La Fiscalía había archivado previamente el caso al concluir que los hechos denunciados, ocurridos presuntamente fuera de España, no estaban bajo jurisdicción española. Sin embargo, cuando el artista solicitó el expediente completo, el Ministerio Público rechazó la petición.

Julio Iglesias (AFP)

Fue entonces cuando su abogado, José Antonio Choclán, llevó el asunto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

La magistrada Emilia Peraile Martínez determinó que el acceso al expediente forma parte del derecho de defensa, incluso cuando la persona señalada no ha sido formalmente investigada.

En su resolución, subrayó que el conocimiento público que tuvo parte del contenido de las denuncias pudo afectar la imagen y reputación del intérprete de "La vida sigue igual".

La jueza también recordó que las propias normas internas de la Fiscalía contemplan el acceso a las diligencias cuando existe un interés legítimo. A su juicio, si terceros pueden obtener información en determinados supuestos, con mayor razón debe hacerlo quien ha sido objeto de las acusaciones.