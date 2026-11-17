Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez pasan juntos el cumpleaños del actor

Este lunes, Mauricio compartió en Instagram un collage de fotografías de su celebración, acompañado de un mensaje en el que expresó su agradecimiento por llegar a un año más de vida rodeado de sus seres queridos.

“¡Agradecido por un año más rodeado del amor y la luz de seres que amo profundamente! Sigamos celebrando la vida por siempre”, escribió.

En las imágenes se aprecia que el actor disfrutó de una escapada en medio de la naturaleza. Entre los momentos que compartió están un paseo en canoa por un lago rodeado de árboles, una fotografía familiar sobre un puente colgante y distintos instantes de una reunión íntima con amigos.

La celebración también incluyó una cena, un pastel con una vela de bengala y otra fotografía en la que Mauricio aparece soplando las velas junto a Kailani. La presencia de Aislinn en este festejo volvió a poner el foco en la relación que ambos han construido después de su separación.



¿Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se dieron una segunda oportunidad?

Desde que anunciaron su separación en 2020, Mauricio y Aislinn han mantenido una relación cercana como papás de Kailani. Sin embargo, durante 2026 sus encuentros y algunas declaraciones han dado pie a versiones de que podrían estar considerando retomar su historia de amor.

Uno de los momentos que reavivó las especulaciones fue su participación en la película Hasta el fin del mundo. Durante la promoción del proyecto, ambos fueron cuestionados sobre la posibilidad de darse una nueva oportunidad.

En junio, Ochmann reconoció que entre ellos todavía existe cariño y química, y no descartó por completo que pudiera ocurrir una reconciliación. Aislinn, por su parte, también dejó abierta esa posibilidad al recurrir a la frase “nunca digas nunca”. No obstante, ninguno ha confirmado que haya retomado su relación sentimental.

Los rumores crecieron en septiembre, cuando compartieron imágenes de un viaje familiar a Hawái, donde recrearon fotografías que se habían tomado años atrás, cuando Kailani era apenas una bebé. También fueron vistos juntos en Las Vegas, durante un concierto de Carín León.

Aunque estos encuentros han despertado interés, ambos han mantenido sus apariciones en el terreno de la convivencia familiar y no han anunciado un regreso como pareja.