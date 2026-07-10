Aunque es uno de los futbolistas más famosos del planeta, Erling Haaland sorprendió al revelar que, hace unos meses , ignoró un mensaje directo de Tom Holland, protagonista de Spider-Man, simplemente porque no sabía quién era.
¿Por qué Erling Haaland ignoró a Tom Holland? El delantero noruego revela la inesperada razón
¿Por qué Erling Haaland ignoró a Tom Holland?
La anécdota, contada por el delantero del Manchester City y de la selección de Noruega durante una entrevista en el programa noruego A Laget, rápidamente se viralizó y provocó una ola de comentarios en redes sociales. Lejos de tratarse de un desplante intencional, Haaland aseguró que confundió el mensaje del actor con el de un desconocido.
Durante la conversación, Haaland fue cuestionado sobre un episodio ocurrido durante el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, donde recibió un mensaje privado de Tom Holland invitándolo a cenar.
Su reacción sorprendió incluso a los conductores del programa.
"Esto es un poco vergonzoso, para ser sincero", admitió el futbolista antes de explicar que casi no ve películas y, por esa razón, el nombre del actor no le decía absolutamente nada.
Erling Haaland says he had no idea who Tom Holland was when he DM’d him to hang out.
“I don’t watch movies, so I just thought he was a random person.” pic.twitter.com/TIjoub2oft
— cinesthetic. (@TheCinesthetic) July 10, 2026
Haaland relató que, cuando vio el mensaje, pensó que provenía de una persona cualquiera.
"No sabía quién era. No quería responderle a un desconocido", explicó.
Fue hasta que alguien fuera de cámara le recordó que Tom Holland interpreta a Spider-Man cuando comprendió quién le había escrito. En ese momento reconoció que la situación le resultaba "bastante embarazosa" y confesó que incluso había olvidado por completo aquel mensaje.
Después de descubrir que quien lo había contactado era una de las estrellas de Hollywood más populares de los últimos años, Haaland aseguró entre risas que probablemente tendría que escribirle.
"Creo que ahora tendré que mandarle un mensaje", comentó el delantero, dejando claro que nunca hubo intención de desairar al actor.
Hasta el momento, Tom Holland no ha reaccionado públicamente a la confesión del futbolista ni ha contado su versión de la historia.
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La anécdota también dejó al descubierto un aspecto poco conocido de Haaland: su escaso interés por el cine y la cultura pop.
El delantero explicó que dedica la mayor parte de su tiempo libre al entrenamiento, el descanso y el futbol, por lo que rara vez sigue estrenos cinematográficos o la carrera de actores famosos. Esa falta de familiaridad con Hollywood fue precisamente lo que lo llevó a ignorar el mensaje del protagonista de Spider-Man.
Mientras tanto, Haaland atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El atacante lidera a Noruega en una histórica participación en el Mundial de 2026, torneo en el que su equipo alcanzó por primera vez los cuartos de final y donde el goleador se ha consolidado como una de las grandes figuras de la competencia.