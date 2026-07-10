¿Por qué Erling Haaland ignoró a Tom Holland? El delantero noruego revela la inesperada razón

¿Por qué Erling Haaland ignoró a Tom Holland?

La anécdota, contada por el delantero del Manchester City y de la selección de Noruega durante una entrevista en el programa noruego A Laget, rápidamente se viralizó y provocó una ola de comentarios en redes sociales. Lejos de tratarse de un desplante intencional, Haaland aseguró que confundió el mensaje del actor con el de un desconocido.

Durante la conversación, Haaland fue cuestionado sobre un episodio ocurrido durante el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, donde recibió un mensaje privado de Tom Holland invitándolo a cenar.

Su reacción sorprendió incluso a los conductores del programa.

"Esto es un poco vergonzoso, para ser sincero", admitió el futbolista antes de explicar que casi no ve películas y, por esa razón, el nombre del actor no le decía absolutamente nada.



Erling Haaland says he had no idea who Tom Holland was when he DM’d him to hang out. “I don’t watch movies, so I just thought he was a random person.” pic.twitter.com/TIjoub2oft — cinesthetic. (@TheCinesthetic) July 10, 2026

Haaland relató que, cuando vio el mensaje, pensó que provenía de una persona cualquiera.

"No sabía quién era. No quería responderle a un desconocido", explicó.

Fue hasta que alguien fuera de cámara le recordó que Tom Holland interpreta a Spider-Man cuando comprendió quién le había escrito. En ese momento reconoció que la situación le resultaba "bastante embarazosa" y confesó que incluso había olvidado por completo aquel mensaje.

Erling-Haaland-ignoró-a-Tom-Holland (Getty Images)

Después de descubrir que quien lo había contactado era una de las estrellas de Hollywood más populares de los últimos años, Haaland aseguró entre risas que probablemente tendría que escribirle.

"Creo que ahora tendré que mandarle un mensaje", comentó el delantero, dejando claro que nunca hubo intención de desairar al actor.

Hasta el momento, Tom Holland no ha reaccionado públicamente a la confesión del futbolista ni ha contado su versión de la historia.