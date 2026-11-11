Kylie Jenner enfrenta una cuarta demanda laboral: exempleada asegura que quedó encerrada en su vestidor

Kylie Jenner enfrenta una cuarta demanda laboral

Se trata de la cuarta demanda presentada por exempleados de Jenner en apenas siete meses. En esta ocasión, la denunciante es Dinora Carolina Cabria Amaya, quien asegura que durante el tiempo que trabajó en las propiedades de la fundadora de Kylie Cosmetics sufrió distintos incidentes, entre ellos quedar encerrada durante más de una hora en el vestidor de la celebridad.

De acuerdo con documentos judiciales citados por Page Six, la demanda fue presentada el 5 de noviembre ante el Tribunal Superior de Los Ángeles. En ella, Cabria Amaya acusa a Jenner, a sus empresas y a miembros de su personal de discriminación por discapacidad, represalias, despido injustificado y diversas infracciones laborales.

La exempleada también reclama salarios y horas extra presuntamente no pagados, así como compensaciones por los daños que asegura haber sufrido durante su empleo.

La exempleada de Kylie Jenner asegura que quedó encerrada en su vestidor

Uno de los episodios más delicados descritos en la demanda ocurrió cuando, según el relato de Cabria Amaya, una supervisora le pidió entrar al vestidor de Kylie Jenner utilizando un código de acceso. Una vez dentro, la puerta se habría cerrado y la trabajadora no habría podido salir.

La exempleada afirma que permaneció atrapada durante más de una hora y que, al entrar en pánico, llamó a su supervisora, Laura Dooley, para pedir ayuda. Sin embargo, según la denuncia, la encargada se habría burlado de sus súplicas y le habría dicho que no había nadie en la casa que pudiera abrirle la puerta y que no podía compartir la contraseña.

La demanda también describe otros dos incidentes ocurridos mientras realizaba sus labores.

El primero habría sucedido en septiembre de 2025, cuando un recipiente de gas pimienta que se encontraba en un cajón se habría activado accidentalmente y el contenido le habría alcanzado la cara y los ojos. La trabajadora asegura que experimentó ardor, irritación y visión borrosa.

Según su versión, antes de acudir a recibir atención médica le pidieron elaborar un reporte del accidente y entregarlo al equipo de seguridad de Jenner.

Un mes después, en octubre de 2025, la exempleada habría sido mordida por uno de los perros de la empresaria mientras limpiaba la casa de la mascota. Cabria Amaya afirma que reportó lo ocurrido, pero que no recibió asistencia y tuvo que comprar medicamentos por su cuenta.