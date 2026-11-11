Kylie Jenner enfrenta una nueva batalla legal relacionada con las condiciones laborales de su personal. Una exempleada presentó una demanda contra la empresaria, sus compañías y varios integrantes de su equipo, en la que denuncia presuntos abusos, discriminación, represalias y violaciones a las leyes laborales de California.
Kylie Jenner enfrenta una cuarta demanda laboral: exempleada asegura que quedó encerrada en su vestidor
Kylie Jenner enfrenta una cuarta demanda laboral
Se trata de la cuarta demanda presentada por exempleados de Jenner en apenas siete meses. En esta ocasión, la denunciante es Dinora Carolina Cabria Amaya, quien asegura que durante el tiempo que trabajó en las propiedades de la fundadora de Kylie Cosmetics sufrió distintos incidentes, entre ellos quedar encerrada durante más de una hora en el vestidor de la celebridad.
De acuerdo con documentos judiciales citados por Page Six, la demanda fue presentada el 5 de noviembre ante el Tribunal Superior de Los Ángeles. En ella, Cabria Amaya acusa a Jenner, a sus empresas y a miembros de su personal de discriminación por discapacidad, represalias, despido injustificado y diversas infracciones laborales.
La exempleada también reclama salarios y horas extra presuntamente no pagados, así como compensaciones por los daños que asegura haber sufrido durante su empleo.
La exempleada de Kylie Jenner asegura que quedó encerrada en su vestidor
Uno de los episodios más delicados descritos en la demanda ocurrió cuando, según el relato de Cabria Amaya, una supervisora le pidió entrar al vestidor de Kylie Jenner utilizando un código de acceso. Una vez dentro, la puerta se habría cerrado y la trabajadora no habría podido salir.
La exempleada afirma que permaneció atrapada durante más de una hora y que, al entrar en pánico, llamó a su supervisora, Laura Dooley, para pedir ayuda. Sin embargo, según la denuncia, la encargada se habría burlado de sus súplicas y le habría dicho que no había nadie en la casa que pudiera abrirle la puerta y que no podía compartir la contraseña.
La demanda también describe otros dos incidentes ocurridos mientras realizaba sus labores.
El primero habría sucedido en septiembre de 2025, cuando un recipiente de gas pimienta que se encontraba en un cajón se habría activado accidentalmente y el contenido le habría alcanzado la cara y los ojos. La trabajadora asegura que experimentó ardor, irritación y visión borrosa.
Según su versión, antes de acudir a recibir atención médica le pidieron elaborar un reporte del accidente y entregarlo al equipo de seguridad de Jenner.
Un mes después, en octubre de 2025, la exempleada habría sido mordida por uno de los perros de la empresaria mientras limpiaba la casa de la mascota. Cabria Amaya afirma que reportó lo ocurrido, pero que no recibió asistencia y tuvo que comprar medicamentos por su cuenta.
Kylie Jenner enfrenta cuatro demandas de exempleados en siete meses
El nuevo proceso se suma a otras tres demandas presentadas desde abril de 2026 por personas que trabajaron para la empresaria.
La primera fue interpuesta por Angelica Hernández Vásquez, exempleada doméstica que acusó a Jenner y a integrantes de su equipo de discriminación y acoso por su origen salvadoreño, su religión católica y su situación migratoria. En su denuncia, también afirmó que recibió un trato humillante y que sus quejas no fueron atendidas.
Poco después, Juana Delgado Soto, otra exempleada doméstica, presentó una demanda en la que denunció presunto acoso, discriminación y represalias. Entre sus señalamientos, aseguró que le pedían esconderse en distintas áreas de la propiedad cuando Jenner estaba en casa y que se le restringía el acceso a instalaciones básicas.
En junio, una exempleada que trabajó como chef privada también demandó a la empresaria. La mujer, identificada como Jane Doe en los documentos judiciales, alegó discriminación por embarazo, condiciones laborales excesivas y despido injustificado. Sostuvo que las exigencias físicas y las largas jornadas durante su embarazo de alto riesgo precedieron a un aborto espontáneo.
Los cuatro procesos están en curso y las acusaciones presentadas por las exempleadas no han sido probadas ante un tribunal.