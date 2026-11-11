La polémica por el doblaje de Wildwood: Sustituirán las voces de Javier Ibarreche, Natalia Téllez y Macarena García

La elección de los llamados star talents (figuras reconocidas por su trabajo en otras áreas del entretenimiento que participan en proyectos de doblaje) generó inconformidad entre los espectadores, quienes cuestionaron las interpretaciones y consideraron que los personajes debían estar en manos de actores especializados en doblaje.

La conversación creció en redes sociales, donde comenzaron a circular críticas, comparaciones y comentarios sobre las voces de los protagonistas. Incluso se organizó una petición en Change.org para solicitar que la película tuviera un nuevo doblaje, la cual superó las 14 mil firmas.

Finalmente, el 10 de noviembre, Imagem Films Mx confirmó que habría una nueva interpretación en español latino, disponible en cines mexicanos a partir del 12 de noviembre.

¿Por qué causó polémica el doblaje de Wildwood con Javier Ibarreche, Natalia Téllez y Macarena García?

La controversia comenzó después del estreno de Wildwood: El bosque salvaje en México, el 29 de octubre de 2026. La película, realizada con la técnica de animación stop motion, llegó a las salas con un reparto de voces que combinaba actores de doblaje con figuras conocidas del cine, la televisión y las redes sociales.

Macarena García interpretó a Prue McKeel, la protagonista de la historia; Natalia Téllez dio voz a Alexandra, conocida como la Reina Cuervo, mientras que Javier Ibarreche interpretó a Brendan, el Rey Bandido. Emilio Treviño también formó parte del elenco como Curtis Mehlberg.

Aunque la participación de personalidades conocidas suele utilizarse como una estrategia para acercar las películas a nuevas audiencias, en este caso la decisión no tuvo la respuesta esperada entre el público.

Las críticas se dirigieron a la interpretación de los personajes principales. Fans consideraron que las voces carecían de la naturalidad, expresividad y matices que requiere el doblaje cinematográfico. También hubo críticas específicas hacia la interpretación de Macarena García, cuya voz fue señalada por no corresponder con la personalidad que esperaban para Prue.

En el caso de Natalia Téllez, algunos comentarios cuestionaron el uso de un tono demasiado bajo o susurrado para interpretar a Alexandra. Javier Ibarreche también recibió críticas por la manera en que construyó la voz de Brendan.

La polémica desató debate sobre las oportunidades laborales para los actores especializados en doblaje, quienes durante años se han preparado para interpretar personajes de películas, series y producciones animadas.

La inconformidad llegó incluso a Change.org, donde se impulsó una petición para solicitar una nueva versión en español latino. Entre los argumentos de quienes la respaldaron estaba la importancia de que las producciones de animación contaran con intérpretes capaces de transmitir las emociones y características de cada personaje.

Javier Ibarreche responde a las críticas por su doblaje en Wildwood

Antes de que se confirmara el nuevo doblaje, Javier Ibarreche ya había reaccionado a los comentarios que recibió por su participación en la película.

El creador de contenido publicó un mensaje en redes sociales en el que explicó que aceptó el proyecto porque tenía interés en desarrollarse como actor de doblaje y no con la intención de desplazar a alguien que se dedicara profesionalmente a esta actividad.

En su postura, reconoció que el resultado no había convencido a una parte de los espectadores y lamentó que la interpretación no estuviera a la altura de las expectativas de la película.

“No acepté un trabajo para quitárselo a un actor de doblaje, lo acepté para volverme uno”, expresó.

También reconoció que, más allá de las intenciones con las que llegó al proyecto, el resultado era lo que finalmente debía valorar el público.

Natalia Téllez rompe el silencio sobre la polémica de Wildwood y su salida del doblaje

En medio de las reacciones por el anuncio de la nueva versión, Natalia Téllez también habló sobre los señalamientos que recibió por interpretar a Alexandra.

La conductora fue cuestionada sobre el tema durante la alfombra roja de la película Atrápelo quien pueda y dejó claro que comprende que los espectadores tengan opiniones distintas sobre su trabajo, aunque aseguró que asumió la oportunidad con respeto y profesionalismo.

“¿Qué te digo? Todos los proyectos que uno agarra, los agarra desde el amor, desde el respeto, desde el profesionalismo. Hay mucho equipo detrás de cada proyecto y también entiendo que la gente tenga opiniones distintas, lo cual es completamente válido”, expresó.

Natalia también reconoció que está acostumbrada a recibir críticas y que, en lugar de quedarse con los comentarios negativos, prefiere valorar el aprendizaje que le dejó la experiencia.

“Estamos expuestos a críticas, opiniones. Yo creo que lo tomo con todo el respeto y me quedo al final con el enorme cariño que le tengo al proyecto, al personaje. Soy fan de Laika Studios, siempre lo voy a hacer y también con el aprendizaje, para eso estamos, para aprender. No hay más”, comentó.

Al hablar de la reacción de los seguidores, Téllez hizo una comparación con su propia afición por las películas de Studio Ghibli. Para ella, cuando una producción significa mucho para el público y existe una expectativa importante alrededor de su estreno, es comprensible que los espectadores sean más exigentes.

“Te digo una cosa, honestamente, siendo fan de Estudio Ghibli, como soy, yo entiendo cuando uno quiere mucho un proyecto o lo espera suficiente tiempo se puede poner crítico y creo que lo he hecho yo también, creo que es válido, creo que lo entiendo, no quita que como que no es lo que esperas, pero está bien”, señaló.

Otro de los cuestionamientos que surgieron fue si había llegado al proyecto por ser una figura conocida o si realmente tuvo que realizar pruebas para conseguir el personaje.

Al respecto, Natalia aclaró que sí hizo audiciones y recordó que ya había tenido experiencias anteriores en el doblaje, aunque no se considera una especialista en esta disciplina.

“Yo sí había hecho doblaje, no estoy diciendo que sea una experta, sí lo había hecho y sí hubo pruebas para los personajes”, explicó.

¿Quiénes sustituirán a Natalia Téllez, Javier Ibarreche y Macarena García en Wildwood?

Después de confirmar que habría una nueva versión, Imagem Films Mx dio a conocer los nombres de los intérpretes que asumirán los personajes que originalmente estaban a cargo de las tres figuras del entretenimiento.

El nuevo elenco estará integrado por Danna Alcalá, Erica Edwards y Erick Selim, actores con trayectoria en la industria del doblaje.

Danna Alcalá será la nueva voz de Prue McKeel, personaje que interpretaba Macarena García. Entre sus trabajos se encuentran producciones como Bluey y otros proyectos de animación y televisión.