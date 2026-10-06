Robert De Niro volvió a lanzarse contra Donald Trump , pero esta vez el actor puso en el centro de sus críticas la relación que el presidente de Estados Unidos mantuvo durante años con Jeffrey Epstein.
Robert De Niro acusa a Donald Trump de ser el “principal protector” de Jeffrey Epstein
Robert De Niro acusa a Donald Trump de ser el “principal protector” de Jeffrey Epstein
Durante un acto celebrado el pasado lunes en Washington Square Park, en Nueva York, De Niro se dirigió a las víctimas del fallecido financiero y condenado por delitos sexuales para reconocer su valentía y cuestionar que todavía existan archivos relacionados con el caso que no han sido publicados.
En su discurso, el actor se refirió a Epstein como “el monstruo” y acusó a Trump de ser su “principal protector”, además de responsabilizar a integrantes republicanos del gabinete y del Congreso de impedir que se conozca toda la información disponible.
La protesta en la que participó De Niro tenía como uno de sus principales objetivos exigir la publicación de más documentos relacionados con Epstein.
“¿Qué esconde?”, cuestionó el actor al referirse a Trump, a quien señaló directamente como el responsable de impedir la liberación del resto de los archivos.
En el acto también estuvo presente un camión que transportaba parte de los documentos publicados hasta ahora por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La iniciativa busca llamar la atención sobre la información que todavía permanece sin divulgar.
El reclamo ocurre mientras continúa la presión pública para conocer más detalles sobre la red de relaciones que Epstein construyó durante décadas con empresarios, políticos y otras figuras de gran poder.
El Departamento de Justicia mantiene una biblioteca pública con los documentos relacionados con el caso y señala que el material continuará actualizándose conforme se identifiquen nuevos archivos que puedan ser publicados.
¿Cuál fue la relación de Donald Trump con Jeffrey Epstein?
Donald Trump y Jeffrey Epstein mantuvieron una relación social durante varios años, particularmente en las décadas de 1980 y 1990. Ambos fueron vistos juntos en eventos sociales y compartieron círculos de empresarios y celebridades en Nueva York y Florida.
La relación entre ambos se prolongó durante alrededor de 15 años, antes de que sus caminos se separaran. Trump ha dicho que se distanció de Epstein y ha negado haber tenido conocimiento o haber participado en el tráfico sexual y los abusos contra menores por los que el financiero fue condenado.
La aparición de Trump en los archivos de Epstein, por sí sola, no constituye una prueba de participación en los delitos cometidos por el financiero. La propia cobertura del caso ha advertido que la aparición de nombres en los documentos no necesariamente implica que esas personas hayan cometido algún delito.