Robert De Niro acusa a Donald Trump de ser el “principal protector” de Jeffrey Epstein

Durante un acto celebrado el pasado lunes en Washington Square Park, en Nueva York, De Niro se dirigió a las víctimas del fallecido financiero y condenado por delitos sexuales para reconocer su valentía y cuestionar que todavía existan archivos relacionados con el caso que no han sido publicados.

En su discurso, el actor se refirió a Epstein como “el monstruo” y acusó a Trump de ser su “principal protector”, además de responsabilizar a integrantes republicanos del gabinete y del Congreso de impedir que se conozca toda la información disponible.

La protesta en la que participó De Niro tenía como uno de sus principales objetivos exigir la publicación de más documentos relacionados con Epstein.



Jeffrey Epstein y Donald Trump (Getty Images)

“¿Qué esconde?”, cuestionó el actor al referirse a Trump, a quien señaló directamente como el responsable de impedir la liberación del resto de los archivos.

En el acto también estuvo presente un camión que transportaba parte de los documentos publicados hasta ahora por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La iniciativa busca llamar la atención sobre la información que todavía permanece sin divulgar.

El reclamo ocurre mientras continúa la presión pública para conocer más detalles sobre la red de relaciones que Epstein construyó durante décadas con empresarios, políticos y otras figuras de gran poder.

El Departamento de Justicia mantiene una biblioteca pública con los documentos relacionados con el caso y señala que el material continuará actualizándose conforme se identifiquen nuevos archivos que puedan ser publicados.