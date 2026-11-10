Eiza González y Grigor Dimitrov revelan que ya piensan en boda

La visita de Eiza González y Grigor Dimitrov a México

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la actriz contó a la prensa sobre su estancia en el país y las experiencias que había preparado para su novio, sin embargo, el tema de una posible boda terminó por convertirse en el más comentado de la conversación.

“Lo traje a conocer México. Lo llevé a la casa de Diego, que estuvo increíble. Lo llevé a conocer todo lo típico de México. Lo llevé a que le hicieron una limpia ahí en el centro”, contó la mexicana.

Además, Eiza contó que lo llevó a conocer a sus familia, a probar la gastronomía mexicana y hasta a vivir una experiencia muy particular en el Centro Histórico: una limpia.

La comida también ocupó un lugar importante en el recorrido. Cuando le preguntaron si Dimitrov ya había probado el mole, Eiza aseguró que había disfrutado de distintos platillos, aunque reveló que, por ahora, los chilaquiles se habían convertido en sus favoritos.

“Ya comió. Está enamorado de los chilaquiles, ¿verdad, baby?”, dijo la actriz. El tenista no tardó en confirmar su entusiasmo por la gastronomía local: “Amo los chilaquiles. Ya tuve suficientes tacos para el resto del año”.

Dimitrov, por su parte, se mostró encantado con la bienvenida que tuvo en México. Además de destacar la comida, elogió la hospitalidad de la gente y aprovechó para dedicarle un piropo a su novia.

“Hermoso, maravilloso, ustedes son tan increíbles, tan fantásticos, la hospitalidad está fuera de este mundo, la comida estuvo increíble. Y tengo lo mejor, así que, obviamente”, expresó.

Eiza contó que la visita tenía un significado especial para ella, pues quería que su novio conviviera con su familia antes de que ambos retomaran sus compromisos profesionales. También dejó ver lo feliz que se encuentra en esta etapa de su vida personal.

“Muy contenta, la verdad. Vinimos a visitar a la familia antes del fin del año. Y bueno, ya nos vamos de regreso a trabajar, pero para mí era muy importante que viniera a la Ciudad de México”, compartió.

Eiza González y Grigor Dimitrov ya piensan en boda

La pregunta sobre el matrimonio llegó casi de manera inevitable. Cuando los reporteros quisieron saber si entre los planes de la pareja estaba llegar al altar, Eiza prefirió no adelantarse y cedió la respuesta al tenista.

“No sé, pregúntale a él”, contestó entre risas, antes de añadir: “Sin presión, amor”.

Grigor, sin embargo, no esquivó el tema. El tenista reconoció que la posibilidad de casarse ya ha sido parte de sus conversaciones y, aunque no dio una fecha ni confirmó un compromiso, sí dejó claro que es una idea que ambos contemplan.

“No, no, no, para nada, pero, por supuesto. Estamos discutiéndolo, pero esperemos que pronto, así que...”, respondió.

La complicidad entre ambos quedó todavía más clara cuando le preguntaron a Dimitrov si Eiza era el amor de su vida. Su respuesta fue contundente: “Absolutamente, sin duda alguna sobre eso”.

Eiza González habla de su relación con México y de su futuro profesional

La visita también fue una oportunidad para que la actriz hablara de la relación con su país. Aunque su carrera se desarrolla principalmente en Hollywood, Eiza aseguró que México sigue siendo su hogar y el lugar al que siempre quiere regresar.

“Yo siempre vengo porque aquí es mi familia. Esta es mi gente y es mi país. Y yo siempre, por siempre, voy a regresar”, afirmó.

También se refirió al reciente reconocimiento que recibió de la revista Time, una distinción que, dijo, representa un motivo de orgullo por la posibilidad de llevar el nombre de México al ámbito internacional.

“La pasé increíble y estoy muy agradecida que la revista Time haya conocido. Y bueno, es un orgullo representar a México y a mi país en algo tan importante internacionalmente. Yo los amo”, expresó.

Sobre la posibilidad de volver a trabajar en México, ya sea en la música o en las telenovelas, González explicó que mantiene una relación cercana con productores y profesionales de la industria desde hace casi dos décadas. Aunque por ahora no tiene proyectos de ese tipo en puerta, tampoco descarta regresar.

“Yo hablo con todos los productores. De hecho, los veo bastante seguido y son amigos míos, amigos de mi familia. Creamos una relación de casi 20 años. Ahorita no tengo planeado, pero nunca digas nunca, ¿no?, puede ser”, comentó.