La verdad detrás del polémico beso entre Belinda y Danna, ¿fue planeado?

La verdad detrás del polémico beso en entre Belinda y Danna en Mentiras All Stars

En un encuentro con la prensa, Alex Gou contó cómo vivió el cierre de temporada y reaccionó al beso que protagonizaron las intérpretes de Daniela y Yuri. Para él, se trató de un momento especial que reflejó la confianza y la amistad que existe entre ambas.

“Padrísimo, lo que pasa es que la canción, si la vas viendo, va in crescendo. Y el remate fue maravilloso. Les nació hacerlo y bueno, creo que fue un momentazo”, explicó.



Belinda y Danna (Instagram)

Ante las preguntas sobre si la producción había preparado ese momento, el productor fue claro al revelar que no estaba contemplado y terminó por darle un cierre inesperado a la función: “Yo creo que fue un momentazo muy viral. Y bueno, la gente lo tiene que tomar como es. Parte de la obra, parte del show”, comentó.

El productor dijo que disfrutó especialmente esa función porque, por primera vez, pudo sentarse en primera fila y ver el espectáculo sin estar pendiente de la producción. Además, confesó que la canción en la que ocurrió el beso es su favorita y que, como suele hacer, estaba grabando ese momento.