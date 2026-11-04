Belinda atraviesa una de las etapas más activas de su carrera, con proyectos internacionales, colaboraciones musicales y nuevas producciones en puerta. Sin embargo, en medio de su apretada agenda de trabajo, la cantante también se dio tiempo para recordar a sus seres queridos que ya fallecieron y compartir cómo celebró Halloween con su tradicional Beliween, donde convivió con la actriz estadounidense Victoria Justice.
Belinda habla de su encuentro con Victoria Justice: El nacimiento de una amistad
Los proyectos de Belinda
En entrevista para Ventaneando, la intérprete fue abordada mientras se encontraba trabajando en el rodaje de un nuevo proyecto. Aunque tenía compromisos por cumplir, compartió algunos detalles de sus actividades y adelantó que también tenía programada una sesión fotográfica para próximas portadas.
“Estoy terminando unas escenas de un proyecto muy importante y ahora nos tenemos que ir corriendo porque tengo una sesión de fotos para unas portadas que van a salir muy pronto”.
A propósito del Día de Muertos, Belinda recordó con cariño a sus familiares que ya no están físicamente con ella, especialmente a sus abuelos, y aseguró que mantiene presente su memoria durante estas fechas.
“A mi abuelita que la extraño mucho, a mi abuelo, mis familiares y a todos los que nos cuidan desde arriba y celebrándolo siempre”.
La cantante también se mostró satisfecha con el resultado de la edición de este año del Beliween, su ya tradicional celebración de Halloween, que en esta ocasión tuvo una temática extraterrestre y reunió a varios amigos y figuras del espectáculo.
“Salió muy padre”, aseguró.
Belinda y Victoria Justice, juntas en el Beliween 2026
Uno de los momentos que llamó la atención del evento fue el encuentro entre Belinda y Victoria Justice. La actriz y cantante estadounidense estuvo entre las invitadas y, durante su visita, expresó públicamente la buena impresión que se llevó de la intérprete mexicana.
“Adoro a Belinda. Es un encanto. Ha sido encantadora. Me hizo sentir muy bienvenida; intercambiamos números y vamos a pasar tiempo juntas”.
Al ser cuestionada sobre las palabras de Victoria, Belinda reaccionó con entusiasmo y recordó lo bien que la pasó durante la celebración, en la que también estuvieron presentes varias personalidades y amigos cercanos.
“Ay, es lindísima, estuvo en el Beliween, me la pasé muy bien, fueron muchos amigos, mucha gente, todos la pasamos increíble, así que muy contenta”.
Por otra parte, Belinda hizo un balance de los proyectos que ha desarrollado durante este año, entre los que destacan la serie Carlota, su participación relacionada con la Copa Mundial de Futbol 2026, sus colaboraciones musicales —incluida la que realizó con Danna— y su participación en el musical Mentiras.
La artista reconoció que ha sido una temporada de mucho trabajo, pues prácticamente no tuvo tiempo para descansar después de terminar las grabaciones de Carlota. No obstante, aseguró que se encuentra emocionada por el nuevo proyecto en el que ya está trabajando y cuyos detalles espera compartir próximamente.
“Padrísimo, ha sido un año de mucho trabajo desde Carlota, que terminé hace poquito, no tuve ni un mes para descansar, pero estoy feliz porque ya estoy en otro proyecto padrísimo que ya lo verán próximamente”.