Belinda habla de su encuentro con Victoria Justice: El nacimiento de una amistad

Los proyectos de Belinda

En entrevista para Ventaneando, la intérprete fue abordada mientras se encontraba trabajando en el rodaje de un nuevo proyecto. Aunque tenía compromisos por cumplir, compartió algunos detalles de sus actividades y adelantó que también tenía programada una sesión fotográfica para próximas portadas.

“Estoy terminando unas escenas de un proyecto muy importante y ahora nos tenemos que ir corriendo porque tengo una sesión de fotos para unas portadas que van a salir muy pronto”.

A propósito del Día de Muertos, Belinda recordó con cariño a sus familiares que ya no están físicamente con ella, especialmente a sus abuelos, y aseguró que mantiene presente su memoria durante estas fechas.

“A mi abuelita que la extraño mucho, a mi abuelo, mis familiares y a todos los que nos cuidan desde arriba y celebrándolo siempre”.

La cantante también se mostró satisfecha con el resultado de la edición de este año del Beliween, su ya tradicional celebración de Halloween, que en esta ocasión tuvo una temática extraterrestre y reunió a varios amigos y figuras del espectáculo.

“Salió muy padre”, aseguró.