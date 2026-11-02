Si tuviéramos que describir el estilo de Carola Martínez, la discreción y la sofisticación tomarían el protagonismo, y es que con cada aparición que la mexicana hace, estas terminan por convertirse en algo memorable, y este fin de semana no fue la excepción. Y es que durante el Gran Premio de México 2026, un vestido rojo y una falda que hace referencia a una de las pinturas más reconocidas de nuestro país fueron suficientes para encabezar los looks más destacados del fin de semana.
El estilo de Carola Martínez conquistó la F1
Carola Martínez y los grandes looks con los que conquistó la F1 en Ciudad de México
Y si algo nos ha quedado claro es que, no importa dónde la veamos, sabemos que en el clóset de Carola siempre habrá prendas de líneas limpias, siluetas favorecedoras y colores neutros, así como una gran variedad de accesorios de firmas reconocidas, que sin duda reflejan su gusto por el lujo silencioso combinado con elementos femeninos, pero lo mejor es que siempre apuesta por piezas clásicas que no dependen de las tendencias de cada temporada.
Y es que marcas como Hermès, Jacquemus y Salvatore Ferragamo han sido parte de sus looks, confirmando su pasión por los accesorios de lujo y las prendas de diseño. Y dejándonos en claro que su fórmula consiste en equilibrar piezas protagonistas con básicos elegantes, demostrándonos que el menos es más, es su combo favorito.
Pero, ¿quién es Carola Martínez?
Originaria de Guadalajara, en 2017 se hizo pública su relación con el piloto mexicano Sergio Pérez, siendo así que un año después celebraron su boda y le dieron la bienvenida a su primer hijo.
Al ser originarios de la misma ciudad, existen rumores de que su relación empezó mucho antes, pero decidieron mantenerla en privado y, aunque Carola no es tan activa en redes sociales, siempre se le ve acompañando a su esposo en sus carreras y presentaciones con looks que han robado varias miradas. Y es que una de las razones por las cuales amamos tanto su estilo personal es porque no necesita recurrir a estilismos extravagantes para llamar la atención, además de que siempre se ha caracterizado por tener una estética que combina sofisticación, naturalidad y una clara inclinación por el lujo silencioso. Prácticamente, es parte del team que prefiere reflejar comodidad, sencillez y elegancia sin esfuerzo.
Carlota acompañó a Checo Pérez a uno de los acontecimientos más importantes del calendario deportivo y social: el Gran Premio de México 2026. Durante este fin de semana de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez y aprovechó la ocasión para hacer de sus looks toda una declaración de estilo que sin duda alguna no pasaron por desapercibidas.
Para su aparición en el paddock, eligió un vestido en color rojo, sin mangas y con un escote en V de la marca de Heirlome que tomo el protagonismo con un delicado drapeado en la cintura y para complementar su look llevó lentes de sol oscuros, sandalias y un bolso tipo clutch rojo a juego. ¿El resultado? Un look monocromático con uno de los colores que demuestra que es el protagonista sin importar la ocasión o el lugar.
Otro de los looks que sin duda hemos amado esta conformado por una falda con un estilo mucho más artesanal que fue confeccionada a partir de un tapiz de algodón personalizado exclusivamente para este look y que tomó inspiración por la pintura de la 'La vendedora de flores' de Diego Rivera, siendo una pieza con una silueta drapeada y un detalle de flecos en la parte baja que sin duda logró una combinación extraordinaria que une el trabajo artesanal con una propuesta contemporánea y muy original.
Así que sin duda alguna Carola Martínez nos ha demostrado que la moda y el mundo deportivo pueden convertirse en una forma de expresión y que, cuando se trata de experimentar con siluetas, texturas y propuestas fuera de lo convencional, los detalles hacen toda la diferencia.