El estilo de Carola Martínez conquistó la F1

Carola Martínez y los grandes looks con los que conquistó la F1 en Ciudad de México

Y si algo nos ha quedado claro es que, no importa dónde la veamos, sabemos que en el clóset de Carola siempre habrá prendas de líneas limpias, siluetas favorecedoras y colores neutros, así como una gran variedad de accesorios de firmas reconocidas, que sin duda reflejan su gusto por el lujo silencioso combinado con elementos femeninos, pero lo mejor es que siempre apuesta por piezas clásicas que no dependen de las tendencias de cada temporada.

Cuando hablamos de estilo fuera de la pista, Carola Martínez definitivamente toma el protagonismo. (Cortesía Getty Images )

Y es que marcas como Hermès, Jacquemus y Salvatore Ferragamo han sido parte de sus looks, confirmando su pasión por los accesorios de lujo y las prendas de diseño. Y dejándonos en claro que su fórmula consiste en equilibrar piezas protagonistas con básicos elegantes, demostrándonos que el menos es más, es su combo favorito.

Pero, ¿quién es Carola Martínez?



Originaria de Guadalajara, en 2017 se hizo pública su relación con el piloto mexicano Sergio Pérez, siendo así que un año después celebraron su boda y le dieron la bienvenida a su primer hijo.

Al ser originarios de la misma ciudad, existen rumores de que su relación empezó mucho antes, pero decidieron mantenerla en privado y, aunque Carola no es tan activa en redes sociales, siempre se le ve acompañando a su esposo en sus carreras y presentaciones con looks que han robado varias miradas. Y es que una de las razones por las cuales amamos tanto su estilo personal es porque no necesita recurrir a estilismos extravagantes para llamar la atención, además de que siempre se ha caracterizado por tener una estética que combina sofisticación, naturalidad y una clara inclinación por el lujo silencioso. Prácticamente, es parte del team que prefiere reflejar comodidad, sencillez y elegancia sin esfuerzo.