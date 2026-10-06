¿Quién es Bernardo Bosch, el hermano de la Miss Universo mexicana que quiere ser diputado por Morena?

La coordinación distrital forma parte del proceso interno de Morena y quien resulte seleccionado quedará en una posición que puede conducir a la candidatura para ese distrito en 2027. El Distrito 5 comprende Centla, Jalpa de Méndez, Nacajuca y Paraíso, en su estado natal.



Bernardo y Fátima Bosch Fernández (Instagram / Bernardo Bosch)

¿Quién es Bernardo Bosch Fernández?

Bernardo Bosch nació en Tabasco en diciembre de 1996 y es el hermano mayor de Fátima Bosch, quien ganó Miss Universo 2025.

Es hijo de Bernardo Bosch Hernández y Vanessa Fernández Balboa, una familia con presencia empresarial, social y política en el estado.

Su papá es ingeniero egresado de la Universidad Iberoamericana y desarrolló buena parte de su carrera en Pemex, paraestatal que registra su participación en la estructura de la empresa con actividades relacionadas con exploración, producción, gestión y desarrollo social.



Bernardo Bosch Fernández (Instagram / Bernardo Bosch)

Por el lado de la familia materna de Fátima y Bernardo también existe un vínculo con la política, su tía Mónica Fernández Balboa, exsenadora de Morena y expresidenta del Senado, actualmente encabeza el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

En cuanto a su vida personal, Bernardo ha mantenido un perfil relativamente discreto. Medios tabasqueños identificaron en 2024 que el hermano de Fátima Bosch había comenzado un noviazgo con otra reina de belleza, Luisa Pamela Pérez, quien fue nombrada Flor de Oro Tabasco 2023, un título que también ganó Fátima, pero en 2018.

Sin embargo, en la actualidad ya no existen imágenes de ellos juntos en redes sociales ni menciones de que la relación se mantenga.

