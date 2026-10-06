¿Quién es Bernardo Bosch, el hermano de la Miss Universo mexicana que quiere ser diputado por Morena?

Bernardo Bosch Fernández pasó de ser conocido como “el hermano de Fátima Bosch” a colocar su nombre en el escenario político de Tabasco.
El ingeniero industrial de 29 años formalizó su registro para participar en el proceso interno de Morena por la Coordinación Distrital Federal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el Distrito 5 de Tabasco, rumbo a las elecciones de 2027.
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La coordinación distrital forma parte del proceso interno de Morena y quien resulte seleccionado quedará en una posición que puede conducir a la candidatura para ese distrito en 2027. El Distrito 5 comprende Centla, Jalpa de Méndez, Nacajuca y Paraíso, en su estado natal.
¿Quién es Bernardo Bosch Fernández?
Bernardo Bosch nació en Tabasco en diciembre de 1996 y es el hermano mayor de Fátima Bosch, quien ganó Miss Universo 2025.
Es hijo de Bernardo Bosch Hernández y Vanessa Fernández Balboa, una familia con presencia empresarial, social y política en el estado.
Su papá es ingeniero egresado de la Universidad Iberoamericana y desarrolló buena parte de su carrera en Pemex, paraestatal que registra su participación en la estructura de la empresa con actividades relacionadas con exploración, producción, gestión y desarrollo social.
Por el lado de la familia materna de Fátima y Bernardo también existe un vínculo con la política, su tía Mónica Fernández Balboa, exsenadora de Morena y expresidenta del Senado, actualmente encabeza el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
En cuanto a su vida personal, Bernardo ha mantenido un perfil relativamente discreto. Medios tabasqueños identificaron en 2024 que el hermano de Fátima Bosch había comenzado un noviazgo con otra reina de belleza, Luisa Pamela Pérez, quien fue nombrada Flor de Oro Tabasco 2023, un título que también ganó Fátima, pero en 2018.
Sin embargo, en la actualidad ya no existen imágenes de ellos juntos en redes sociales ni menciones de que la relación se mantenga.
Bernardo Bosch y Luisa Pamela Pérez
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Bernardo Bosch Fernández, su formación académica y trayectoria profesional
Bernardo Bosch estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana y posteriormente cursó una maestría en Gobernanza y Comunicación Política en The George Washington University, en Washington, D.C., que concluyó en mayo de 2024.
Después decidió complementar esa preparación con estudios directamente relacionados con las políticas públicas y la comunicación política.
Su decisión de estudiar política, según relató, no surgió únicamente de su entorno familiar. Uno de los episodios que recuerda ocurrió cuando acompañó a su padre a un encuentro con pescadores en Veracruz.
Algunas personas se acercaron a él y le contaron que el trabajo de su padre en un proyecto de desarrollo social de Pemex había tenido un impacto directo en sus comunidades.
“Yo quiero dedicar mi vida a servir a los demás”, dijo Bosch al recordar lo que pensó después de aquella experiencia.
Antes de buscar una posición dentro de Morena, Bosch Fernández trabajó como asesor legislativo en el Senado, donde colaboró con la senadora Verónica Camino, de Yucatán.
También participó en campañas locales y en actividades políticas en Tabasco.
Su formación también se ha trasladado al terreno de la opinión. Desde 2024 publica textos sobre política, actualidad y temas sociales en SM Noticias, mientras mantiene actividad en redes sociales alrededor de asuntos públicos y de su trabajo en comunidades tabasqueñas.
Bosch también está relacionado con los negocios familiares, particularmente con la ganadería Brahman, una actividad con tradición en la familia Bosch y en Tabasco.
La tradición ganadera de la familia se remonta a José Miguel Bosch López de Llergo, abuelo de Fátima y Bernardo, quien estuvo relacionado con actividades agropecuarias y con el desarrollo de la ganadería Brahman en la región. El patrimonio familiar también ha sido objeto de reportajes sobre la familia de la Miss Universo mexicana.
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Bernardo Bosch y Morena en Tabasco
El 2 de octubre de 2026, Bosch informó que se registró para participar en la definición de la coordinación distrital federal correspondiente al Distrito 5 de Tabasco.
En el mensaje con el que anunció su inscripción explicó que tomó la decisión después de atender la convocatoria de Morena y que pretende continuar el trabajo que, según afirma, ha desarrollado durante los últimos años en comunidades del estado.
Morena abrió la definición de coordinaciones para los 300 distritos federales del país rumbo a 2027. En Tabasco se registraron distintos perfiles para los seis distritos federales y corresponde a la Comisión Nacional de Elecciones revisar los expedientes y determinar quiénes encabezarán las coordinaciones.