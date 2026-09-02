Fátima Bosch habló por primera vez sobre la supuesta demanda que Nawat Itsaragrisil habría presentado en su contra por difamación, luego de la polémica que ambos protagonizaron durante el certamen de Miss Universo. La mexicana aseguró que, hasta el momento, no ha recibido ninguna notificación oficial relacionada con un proceso legal.
¿Demanda? Fátima Bosch asegura que no ha sido notificada por Nawat Itsaragrisil
Fátima Bosch responde a la supuesta demanda de Nawat Itsaragrisil
El tema surgió durante un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde la actual Miss Universo fue abordada por varios reporteros mientras se apresuraba para documentar su equipaje y tomar su vuelo. Aunque en un principio Fátima Bosch explicó entre risas que llevaba prisa porque tenía sueño y debía llegar a tiempo, las preguntas sobre la supuesta demanda hicieron que se detuviera brevemente para aclarar cuál es su situación.
Ante las preguntas sobre la presunta demanda de Nawat, la Miss Universo fue contundente al señalar que no tiene conocimiento de que haya recibido una notificación oficial.
“Yo hasta el día de hoy no he recibido nada, ninguna notificación acerca de ninguna demanda. Lo que pasó ese día quedó grabado, todo el mundo lo vio”, declaró.
La reina de belleza mexicana dejó claro que hasta el momento no había sido informada formalmente de una demanda en su contra. También volvió a salir a la luz la polémica que protagonizó con Nawat durante el concurso de Miss Universo cuando denunció que el empresario la insultó durante la competencia.
Fátima evitó entrar nuevamente en los detalles de aquella controversia y señaló que, con el paso del tiempo, ha entendido que su nombre puede ser utilizado para generar nuevos enfrentamientos o llamar la atención.
“Desgraciadamente mucha gente tiene que usar mi nombre para hacer polémica o hacerse relevante. Creo que es algo que ya entendí con el tiempo”, expresó.
La Miss Universo también dejó claro que no pretende dedicar más tiempo a este tipo de situaciones y que su prioridad está puesta en las responsabilidades que tiene como reina de belleza.
Fátima Bosch celebra el triunfo de María Guadalupe Vargas, la nueva Miss Universo México
Durante su encuentro con los medios, Fátima Bosch también fue cuestionada sobre María Vargas, quien recientemente obtuvo el título de Miss México México. La reina de belleza destacó que disfrutó participar en la ceremonia y entregar la corona, además de expresar su satisfacción con el resultado.
“A ver chavos. ¿Qué quieren que les diga? A ver, a mí me encantó la ganadora, estuvo increíble entregar la corona en México. Todas las niñas estaban guapísimas. Ya saben que siempre solamente puede ganar una y pues yo estoy muy contenta con el resultado y todas las niñas son un amor y me caen excelente”, aseguró.
Sin embargo, ante la insistencia de los reporteros, Fátima explicó que necesitaba continuar con sus pendientes antes de abordar su vuelo. La reina de belleza recordó que, además de sus compromisos públicos, también tiene derecho a ocuparse de asuntos personales.
“Bueno, yo soy un ser humano. Antes que nada, yo no soy servidora pública. Yo no le debo explicaciones a nadie si no quiero y si me está dejando el vuelo y tengo que ir a dejar mi maleta y les estoy pidiendo que me dejen pasar y no entienden, que yo sé que algunos de ustedes sí porque son muy educados, pues es obvio que tengo que apurarme o ver cómo me puedo meter”, manifestó.
A pesar de la tensión del momento, Fátima insistió en que su intención es dejar que su trabajo y sus acciones hablen por ella, en lugar de continuar alimentando la polémica que surgió durante el certamen:
“Lo único que pienso decir es que estoy concentrada en mi trabajo. Yo creo que las acciones hablan más que las palabras y ya, yo tranquila en lo que me toca”, concluyó.