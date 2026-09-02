¿Demanda? Fátima Bosch asegura que no ha sido notificada por Nawat Itsaragrisil

Fátima Bosch responde a la supuesta demanda de Nawat Itsaragrisil

El tema surgió durante un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde la actual Miss Universo fue abordada por varios reporteros mientras se apresuraba para documentar su equipaje y tomar su vuelo. Aunque en un principio Fátima Bosch explicó entre risas que llevaba prisa porque tenía sueño y debía llegar a tiempo, las preguntas sobre la supuesta demanda hicieron que se detuviera brevemente para aclarar cuál es su situación.

Ante las preguntas sobre la presunta demanda de Nawat, la Miss Universo fue contundente al señalar que no tiene conocimiento de que haya recibido una notificación oficial.

“Yo hasta el día de hoy no he recibido nada, ninguna notificación acerca de ninguna demanda. Lo que pasó ese día quedó grabado, todo el mundo lo vio”, declaró.



Fátima Bosch (Instagram)

La reina de belleza mexicana dejó claro que hasta el momento no había sido informada formalmente de una demanda en su contra. También volvió a salir a la luz la polémica que protagonizó con Nawat durante el concurso de Miss Universo cuando denunció que el empresario la insultó durante la competencia.

Fátima evitó entrar nuevamente en los detalles de aquella controversia y señaló que, con el paso del tiempo, ha entendido que su nombre puede ser utilizado para generar nuevos enfrentamientos o llamar la atención.

“Desgraciadamente mucha gente tiene que usar mi nombre para hacer polémica o hacerse relevante. Creo que es algo que ya entendí con el tiempo”, expresó.

La Miss Universo también dejó claro que no pretende dedicar más tiempo a este tipo de situaciones y que su prioridad está puesta en las responsabilidades que tiene como reina de belleza.