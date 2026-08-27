José Eduardo Derbez regresó a México después de pasar unos días en España por motivos de trabajo y se encontró con varias preguntas sobre su vida personal. Durante su ausencia comenzaron a circular rumores sobre una supuesta crisis con Paola Dalay y una posible infidelidad.
Jose Eduardo Derbez rompe el silencio y aclara rumores de separación con Paola Dalay
Jose Eduardo Derbez aclara rumores de separación con Paola Dalay
A su llegada a la Ciudad de México, Jose Eduardo Derbez fue cuestionado por la prensa sobre los rumores de que estaba separado de Paola Dalay y, fiel a su sentido del humor, inicialmente intentó evadir las preguntas.
“Yo lo que les puedo decir es: ‘Vayan y pregúntenle a ella’”, dijo entre risas. Sin embargo, ante la insistencia de los reporteros, el actor dejó claro que no existe ningún problema en su relación y explicó que ella no pudo acompañarlo durante su viaje porque tenía compromisos laborales.
“No, a ver, yo me fui, como dijo ella, ella tenía cosas de trabajo, me llevo a la niña, luego nos alcanzas, nos iba a alcanzar, pero pues ya no le dio tiempo de alcanzarnos. Estamos muy bien, estamos muy contentos”, aseguró.
El actor también reconoció que estuvo enterado de los rumores que comenzaron a circular mientras se encontraba en España, incluida la versión de una supuesta infidelidad. Pese a ello, aseguró que su relación con Paola continúa estable.
“Qué te digo, yo escuché muchos chismes por allá, pero todo bien, creo que se pueden decir muchas cosas, pero nuestra relación está sólida. Sí, estamos muy bien. Estamos bien”.
Otro detalle que llamó la atención fue que Paola Dalay eliminó algunas fotografías junto a José Eduardo de su cuenta de Instagram. El actor descartó que esta decisión estuviera relacionada con algún conflicto entre ellos y explicó que se trató de un cambio en la imagen de su perfil.
“Ella borró fotos, pero no las borró por algo en específico, las borró porque quiere, no sé cómo se llama esto de que le ponen como, no, pero en su Instagram como que lo hacen más de colores o de una, tiene un nombre eso”.
José Eduardo defiende a Victoria Ruffo por sus polémicas declaraciones
Además de responder sobre su relación, José Eduardo Derbez fue cuestionado por las recientes declaraciones de Victoria Ruffo acerca de Paola Dalay. Aseguró que desconocía el estatus de la relación de su hijo y detalló que no tiene una relación cercana con su nuera.
El actor aseguró que ambas tienen una buena relación y consideró que las palabras de su mamá forman parte del particular sentido del humor que suele utilizar en sus declaraciones.
“Se llevan muy bien ellas, pero mi mamá luego pues echa sus chistoretes, como dice ella. Y Paola me dijo lo mismo, me dijo: ‘Oye, no entendí por qué dijo eso’. Le digo: ‘Ya sabes cómo es mi mamá. Punto’. Pero no hay más ahí”.
La conversación también llevó a José Eduardo a pronunciarse sobre la polémica que involucra a Victoria Ruffo y Aitana, hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. La actriz fue criticada por hacer comentarios sobre la apariencia física de la niña que recientemente debutó como bailarina en el concierto de Sentidos Opuestos.
José Eduardo prefirió no tomar partido entre los integrantes de su familia, pero explicó que, por conocer a su mamá, no consideró que sus palabras fueran un ataque contra Aitana.
“Yo no puedo tomar parte por nadie. Mi mamá muchas veces es muy bromista, tiene un humor negro, pero yo no, no, no lo vi como tirándole a Aitana, entonces no, no va por ahí. Yo defiendo a mi familia, y amo a mi familia por igual, no voy a tomar partido por nadie porque creo que no hay necesidad de tomar partido por nadie”.