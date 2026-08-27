Jose Eduardo Derbez rompe el silencio y aclara rumores de separación con Paola Dalay

Jose Eduardo Derbez aclara rumores de separación con Paola Dalay

A su llegada a la Ciudad de México, Jose Eduardo Derbez fue cuestionado por la prensa sobre los rumores de que estaba separado de Paola Dalay y, fiel a su sentido del humor, inicialmente intentó evadir las preguntas.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay (Instagram)

“Yo lo que les puedo decir es: ‘Vayan y pregúntenle a ella’”, dijo entre risas. Sin embargo, ante la insistencia de los reporteros, el actor dejó claro que no existe ningún problema en su relación y explicó que ella no pudo acompañarlo durante su viaje porque tenía compromisos laborales.

“No, a ver, yo me fui, como dijo ella, ella tenía cosas de trabajo, me llevo a la niña, luego nos alcanzas, nos iba a alcanzar, pero pues ya no le dio tiempo de alcanzarnos. Estamos muy bien, estamos muy contentos”, aseguró.

El actor también reconoció que estuvo enterado de los rumores que comenzaron a circular mientras se encontraba en España, incluida la versión de una supuesta infidelidad. Pese a ello, aseguró que su relación con Paola continúa estable.

“Qué te digo, yo escuché muchos chismes por allá, pero todo bien, creo que se pueden decir muchas cosas, pero nuestra relación está sólida. Sí, estamos muy bien. Estamos bien”.



Otro detalle que llamó la atención fue que Paola Dalay eliminó algunas fotografías junto a José Eduardo de su cuenta de Instagram. El actor descartó que esta decisión estuviera relacionada con algún conflicto entre ellos y explicó que se trató de un cambio en la imagen de su perfil.

“Ella borró fotos, pero no las borró por algo en específico, las borró porque quiere, no sé cómo se llama esto de que le ponen como, no, pero en su Instagram como que lo hacen más de colores o de una, tiene un nombre eso”.