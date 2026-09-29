Belinda estrena inesperado look: Ahora es pelirroja

Belinda nuevo look: De rubia a castaña y ahora pelirroja

El color que Belinda lleva ahora no es un rojo intenso, sino un tono más cercano al cobrizo, con una mezcla de matices castaños, rojizos y cálidos.

Aunque el rubio ha sido durante gran parte de su carrera una de las características más reconocibles de Belinda, la cantante nunca ha tenido miedo de experimentar con su cabello. De hecho, sus cambios de look suelen acompañar distintas etapas de su carrera.

En 2024, por ejemplo, recuperó una estética muy ligada a sus años como estrella adolescente al llevar nuevamente luces rubias inspiradas en la estética Y2K. Durante esa misma etapa también experimentó con colores mucho más atrevidos. Para la era de “Cactus”, apareció con el cabello en tonos verdes, mientras que posteriormente llevó tonalidades rosas y, para “300 noches”, su colaboración con Natanael Cano, apostó por un tono rojizo acompañado de un corte bob.

El cambio hacia los tonos oscuros llegó con fuerza en 2025, cuando dejó atrás su característico rubio para aparecer con una melena castaño oscuro con reflejos morados durante la grabación de uno de sus proyectos musicales.



Después vino otra transformación importante. A principios de 2026, Belinda sorprendió al despedirse nuevamente del rubio para llevar el cabello castaño oscuro como parte de la transformación para interpretar a Carlota de México en su nuevo proyecto actoral. El cambio tenía una razón profesional y marcaba una imagen muy distinta a la que había mostrado en sus etapas musicales recientes.

Pero el castaño tampoco duró demasiado. En julio de este año, la cantante volvió a sorprender al aparecer con un bob rubio platinado, una imagen que rápidamente fue relacionada con Marilyn Monroe por el corte y el color.

Ahora, apenas unos meses después, Belinda vuelve a cambiar por una melena pelirroja de inspiración cobriza.