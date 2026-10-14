Belinda celebra el cumpleaños de su papá con un tierno gesto que conquistó las redes

La celebración, que tuvo lugar el 12 de octubre, reunió también a su mamá, Belinda Schüll, y a su hermano, Nacho Peregrín Schüll. Entre las imágenes que compartió la intérprete destacó una en la que aparece abrazando a su papá y otra en la que, sentada en su regazo, le da de comer en la boca.

“Happy bday papi” y “Feliz cumple papi, te amamos” fueron algunos de los mensajes con los que Belinda acompañó las publicaciones. La artista también compartió una fotografía en la que aparece junto a sus padres y su hermano, todos sonrientes durante el festejo.



Belinda celebró el cumpleaños de su papá. (Instagram)

La reunión familiar tuvo detalles especiales para el cumpleañero, quien es de origen español. De acuerdo con las imágenes compartidas por la cantante y su mamá, la celebración incluyó arreglos florales y un espectáculo de flamenco, un guiño a las raíces españolas de Ignacio Peregrín.

Belinda Schüll también dedicó un mensaje a su esposo en redes sociales. “Que el mundo nos pille bailando muchos años más, riéndonos sin parar y disfrutando como nosotros sabemos. Te amo, feliz cumpleaños”, escribió junto a imágenes del festejo.

Aunque Ignacio Peregrín suele mantener un perfil discreto, Belinda ha compartido en distintas ocasiones momentos familiares importantes. Esta vez, las fotografías permitieron ver la complicidad entre padre e hija, así como la reunión de la familia para celebrar una fecha especial.

