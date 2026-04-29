Jaime Camil revela cómo su papá logró que U2 regresara a México tras años de ausencia

Jaime Camil contó que su papá logró el regreso de U2 a México

El conflicto al que se refiere Jaime Camil fue el que se suscitó entre el equipo de seguridad de U2 y el Estado Mayor Presidencial el 2 de diciembre de 1997, durante el segundo concierto de la banda en el Foro Sol, como parte del PopMart Tour.

De acuerdo con la crónica que realizó Marcela Gómez Zalce (entonces directora de Relaciones Institucionales y de Gobierno de CIE, Ocesa) en febrero de 2006, el altercado comenzó cuando elementos del Estado Mayor Presidencial intentaron sacar antes de que terminara el concierto a los hijos del entonces presidente Ernesto Zedillo. La situación escaló hasta convertirse en una agresión en la que un guardia de seguridad de la banda fue atropellado por una camioneta oficial.

Tras lo ocurrido, la agrupación decidió vetar a México para futuras presentaciones durante varios años Finalmente, U2 regresó al país en febrero de 2006 con su Vertigo Tour, cuando ya era presidente Vicente Fox, poniendo fin a casi nueve años de ausencia después de aquel incidente.

Durante una entrevista reciente para el programa Sale el Sol, Jaime Camil platicó cómo recuerda el conflicto: “Estaba Bono y tuvo un incidente con una gente de seguridad muy cercana a él y la gente de seguridad del Estado Mayor que estaba haciendo su trabajo, la neta estaba haciendo su trabajo, pero se pasó un poquito de lanza, y dijo Bono: ‘No regreso’”.

Bono con Jaime Camil (Archivo Revista Quién)

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando, el artista se encontraba en el puerto de Acapulco. Fue en ese momento cuando Jaime Camil y las personas que lo acompañaban lograron acercarse al músico: “De repente estábamos en Acapulco, me dice una amiga: ‘Oye, está aquí Bono’. Y yo: ‘¿Qué hace Bono en Acapulco?’ ‘No sé qué, vamos por él’”.

Bono con Jaime Camil papá (Archivo revista Quién)

Según relató el actor, llevaron al cantante a casa de su papás, donde el empresario hizo gala de su carisma para convencerlo de volver a México: “Lo traemos a la casa, mi papá le hace una paella, ya sabes, mi papá era súper charming y charmoso, todo el mundo lo amaba y lo quería. ‘¿Y por qué no vienes a México? No, es tu mejor público, no te hagas’. El 80 por ciento más de los shots del público, de los DVDs de YouTube, son de México. Es el mejor público del universo”.

El momento clave llegó cuando don Jaime Camil decidió intervenir directamente y facilitar un acercamiento con autoridades: “Y ahí pues mi papá le habla al presidente y le pasa a Bono y el presidente, sí, no, pues ya, pues una disculpa, ya hay que limar asperezas. Y liman asperezas”.

Bono y Jaime Camil Garza (Archivo Revista Quién)

Fue entonces que se terminó de concretar el regreso de la banda: “Y ahí lo comunico con Javier Prado, que en ese momento estaba en esta empresa de shows en vivo de Televisa, no me acuerdo cómo se llamaba, y ahí cierran el deal y regresa a México”. Además de esta anécdota, durante la entrevista también surgieron recuerdos personales, como la cercanía que existía entre su padre y Bono, quien incluso llegó a regalarle unos lentes al empresario.