Ale Capetillo revela su gran sueño: Tener gemelos con Nader Shoueiry

Ale Capetillo revela que sueña con tener gemelos con Nader Shoueiry

A casi año y medio de su boda con el empresario libanés, Nader Shoueiry, celebrada en mayo de 2025, Ale Capetillo tiene claro que quiere convertirse en mamá, aunque prefiere dejar que las cosas sucedan a su tiempo.

“Claro que sí. Yo feliz de la vida de tener una familia, ya cuando sea, cuando Dios quiera”, aseguró. La influencer, que creció en una familia numerosa, también tiene una idea de cuántos hijos le gustaría tener. Después de vivir de cerca lo que implica crecer entre varios hermanos, considera que una familia mediana sería lo ideal para ella y su esposo.

“Yo creo que mediana porque yo vengo de una familia muy grande y sí, yo sé lo que requiere tener una familia tan grande”, comentó. Sin embargo, hay algo que le haría especial ilusión cuando llegue el momento: que sean dos bebés.



Ale Capetillo y Nader Shoueiry (Instagram)

“Me encantaría, ¿lo puedes creer? Me fascinaría tener gemelos. Siempre le digo: ‘Ay, por favor, que sean gemelos’”, reveló entre risas.

La familia también ocupa un lugar importante en su relación de pareja. Alejandra contó que Nader suele acompañarla a sus compromisos, aunque él prefiere mantenerse alejado de las cámaras y las entrevistas, sin embargo, la situación cambia cuando aparece en los videos que ella comparte en redes sociales, donde se siente más cómodo.

“Él viene a todo conmigo. Es de verdad el mejor compañero que la vida me pudo haber regalado”, afirmó sobre su esposo.