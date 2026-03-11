Ale Capetillo cumple la promesa que le hizo a la fallecida 'Yeya', su querida abuela

Ale Capetillo cumple la promesa que le hizo a su abuela

Tan cercana como suele mostrarse con sus seguidores en redes sociales, Ale Capetillo compartió un momento lleno de emoción al rendir homenaje a su “Yeya”. Fiel a su estilo, decidió hacerlo a través de uno de sus ya conocidos unboxings. Frente a la cámara y con una sonrisa, la joven apareció con una bolsa en las manos, de la que sacó un par de accesorios que, según explicó, tienen un gran valor sentimental para ella.

Ale Capetillo y su abuelita Yeya (Instagram/Ale Capetillo)

“Necesitaba este tipo de unboxing”, escribió la influencer al pie del video que compartió en su cuenta de Instagram, el cual ha recibido miles de “me gusta” y mensajes de apoyo y condolencias.

Con la emoción todavía muy presente por la reciente pérdida de su abuela, la joven de 26 años compartió con sus seguidores un momento íntimo en el que habló de las señales que siente haber recibido desde su partida y de cómo un objeto muy especial la llevó a pensar nuevamente en la promesa que ambas se hicieron.

“Hoy mi Yeya cumple un mes y tengo que aceptar que ella sí me ha cumplido su promesa de mandarme señales, y hoy me acordé de esa promesa, porque cuando vi las cosas que me compré en Sevilla, que de hecho ni siquiera las he abierto, no les voy a mentir, sí se me hizo un nudo en la garganta”, explicó.

Ale sacó de una bolsa una mantilla, que decidió modelar mientras bailaba y cantaba el tema “Me hace daño verte” interpretado por Cosita Wena y Rocío Soto. Entre risas y emoción, explicó a sus seguidores el significado de ese momento: “Pero mi promesa hacia ella fue cantarle cuando estuviera triste, así que qué mejor que hacer un unboxing de Sevilla cantando y bailando”.

Después, la joven sacó de la misma bolsa un par de aretes plateados, que se colocó frente a la cámara como parte del homenaje dedicado a su abuela, a quien recordaba con profundo cariño. Para Ale, este gesto simbolizó una manera de honrar a la mujer a quien consideraba una gran cómplice en su vida.